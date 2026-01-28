आज 28 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: पेशेवर विषयों में दबाव बना रह सकता है, अफवाह पर ध्यान न दें

मिथुन - विदेश से संबंधित कार्यों में सकारात्मकता बढ़ेगी. बजट के अनुरूप खर्च और निवेश बनाए रखें. करीबियों व रिश्तेदारों का साथ सहयोग मिलेगा. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था अनुशासन बने रहेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. हड़बड़ी व जल्दबाजी न दिखाएं. सूझबूझ से सम्हलकर आगे बढ़ें. विनम्रता बनाए रहें. पेशेवर मामलों पर ध्यान बढ़ाएंगे. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. आर्थिक कार्यों को गति दे पाएंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक गतिविधियां सामान्य रहेंगी. लेनदेन पर नियंत्रण बढ़ाएं. पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी. विदेशी कार्य बनेंगे. विविध विषयों में सहजता बनाए रखेंगे. नियमपालन में ढिलाई से बचें.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले नियंत्रण के बाहर रह सकते हैं. बजट पर फोकस बनाए रखें. विपक्षियों से सावधान रहें. न्यायिक विषयां में सजग रहें. पेशेवर विषयों में दबाव बना रह सकता है. अफवाह पर ध्यान न दें.

प्रेम मैत्री- स्वजनों की खुशी बढ़ाएं. रिश्तों के लिए प्रयासरत रहें. भावनात्मक प्रयासों में सहज रहेंगे. मित्रों संग सक्रियता और संवाद बनाए रखें. प्रेम स्नेह को मजबूती मिलेगी. करीबियों को उपहार देंगे. मन के मामलों में सकारात्मकता बनाए रखेंगे. अपनों की खामियों को अनदेखा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बढ़ाएं. योजनाओं पर अमल बढ़ाएं. रहन-सहन सामान्य रहेगा. जरूरी बात ध्यान से सुनेंगे. भावावेश में निर्णय नहीं लें.

शुभ अंक : 1 3 5

शुभ रंग : हरा

आज का उपाय : शिव-गौरी के पुत्र देवताओं में अग्रपूज्य भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. नम्रता बनाए रखें.

---- समाप्त ----