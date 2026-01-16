आज 16 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे, जरूरी कार्य समय पर पूरे करें

मिथुन - करियर कारोबार में नए समझौते आकार ले सकते हैं.लंबी अवधि के मामलों पर फोकस रखें.विवेक से काम निकालें.प्रियजनों से अनुकूलन बढ़ेगा.आत्मविश्वास से भरे रहेंगे.साझा कार्य व्यापार में मजबूती आएगी.सबको साथ लेकर चलेंगे.घर परिवार में शुभता का संचार बना रहेगा.अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे.परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे.आवश्यक कार्योंं में तेजी दिखाएंगे.साख सम्मान बना रहेगा.जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.सेहत का ख्याल रखेंगें.संबंधों में सहजता रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- टीम से जुड़े कार्योंं में तेजी रखेंगे.सभी ़क्षेत्रों में प्रभावी स्थिति बनाए रखेंगे.औद्योगिक प्रयासों को गति मिलेगी.कामकाज में सुधार आएगा.संतुलन व सामंजस्य पर जोर बढाएंगे.पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- आर्थिकी बल पाएगी.नेतृत्व क्षमता संवार पर रहेगी.भूमि भवन के कार्य बनेंगे.नियमों पर फोकस रखेंगे.धन संपत्ति के कार्योंं में गति बनी रहेगी.आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.जरूरी कार्य समय पर पूरे करें.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंधों को बेहतर बनाए रहेंगे.रिश्तों को बल मिलेगा.मित्रों से घनिष्ठता बढ़ेगी.सबको साथ लेकर चलेंगे.जीवन में सुख सौख्य रहेगा.अपनों का साथ विश्वास पाएंगे.भेंट मुलाकात असरदार होगी.वचन निभाएंगे.परिवार में समय बिताएंगे.दाम्पत्य में सुख सौख्य बढे़गा.मन के मामले संवरेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्थायित्व बढ़ा रहेगा.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.खानपान सात्विक रखेंगे.व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा.उत्साह से कार्य करेंगे.मनोबल ऊंचा रखेंगे.



शुभ अंक : 5 6 7 और 9

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.मिष्ठान्न का भोग लगाएं.विनय बनाए रहें.टीम संवारें.

---- समाप्त ----