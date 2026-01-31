scorecardresearch
 
Makar Tarot Rashifal 31 January 2026: धन खर्च हो सकता है, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 31 January 2026: जिसके चलते खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं.इन जिम्मेदारियों के चलते कुछ कार्यों की शुरुआत अभी विलंब में आ सकती है.

मकर (Capricorn):-
Cards:- Ten of Wands 
कार्य समाप्ति की तरफ जा रहा है.इस सफलता को प्राप्त करना अथक प्रयासों के बाद ही संभव हुआ है.परिस्थितियां चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो.दृढ़ इच्छाशक्ति और आत्मविश्वास को दुगुना करने के प्रयास करें.संभव हैं, कि कार्य का बोझ बहुत ज्यादा हो.और इसको पूरा करने में असमर्थता हो रही है.ऐसी स्थिति में किसी की मदद ले सकते हैं.परिवार में अचानक से कुछ जिम्मेदारियां  ऊपर आ गई हैं.

जिसके चलते खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं.इन जिम्मेदारियों के चलते कुछ कार्यों की शुरुआत अभी विलंब में आ सकती है.संतान की उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं.परिवार में किसी के विवाह को लेकर काफी तनाव चल रहा हैं.आ रहे प्रस्तावों में से अभी तक कोई अच्छा प्रस्ताव नज़र नहीं आया हैं.जल्द ही मनोनुकूल प्रस्ताव मिल सकता है.ऐसा आपको विश्वास है.

स्वास्थ्य: पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं.चिकित्सक कुछ समय के लिए स्थान परिवर्तन की सलाह दे सकता है.

आर्थिक स्थिति:परिवार में विवाह की सभी व्यवस्थाओं में अच्छा खासा धन खर्च हुआ है.किसी मित्र की आर्थिक मदद कर सकते हैं.

रिश्ते: जो बीत गया उसे भूलकर आगे बढ़ें.रिश्तों में मधुरता लाएं.

---- समाप्त ----
