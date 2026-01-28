Makar Tarot Rashifal 28 January 2026: मकर राशि वाले आर्थिक मामलों में करेंगे बड़ा बदलाव, सेहत का रखें ख्याल

मकर (Capricorn):-

Cards:- The Hanged Man

किसी रिश्ते में खुद को उलझा हुआ महसूस कर सकते हैं. इस रिश्ते को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है. सामने वाला इस स्थिति में क्या प्रतिक्रिया करेगा. ये समझना अभी मुमकिन नहीं है. कार्य क्षेत्र में हुए किसी विवाद को लेकर उच्च अधिकारियों से मिल सकते हैं. इस विवाद के चलते काफी तनाव महसूस कर रहे है. इस समय इस नौकरी को छोड़ने की इच्छा हो सकती है. इस दुविधा की स्थिति में किसी अनुभवी मित्र की सलाह राहत का कार्य करेगी. इस समय किए गए महत्वपूर्ण निर्णय को आगे कहीं भी बदला नहीं जा सकता . ये बात याद रखे. अतः सोच समझकर निर्णय लीजिएगा. जल्द ही कुछ बदलाव आपके रिश्तों में आते हुए नजर आएंगे. कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं. जिनकी सोच कभी उम्मीद नहीं की होगी. लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है. ये बात समझें.

स्वास्थ्य: कमर में दर्द बढ़ सकता है. मौसम में बदलाव के चलते स्वास्थ्य ठीक नहीं है.

आर्थिक स्थिति: कुछ आर्थिक मामलों में बदलाव आर्थिक लाभ की स्थिति बनाएंगे.

रिश्ते: किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. जिसके साथ आपके बचपन की सुखद यादें है.

