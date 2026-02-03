Makar Tarot Rashifal 3 February 2026: परेशानियों से बाहर निकलेंगे, सफलता पर ध्यान केंद्रित रहेगा

मकर (Capricorn):-

Cards:- Seven of Pentacles

बहुत कुछ पाने की चाहजीवन में संतुष्ट नहीं होने दे रही हैं. आगे आने वाले कई अवसर अच्छे लाभ लेकर आ रहे है. ये जानते हुए भी प्रसन्नता नहीं महसूस कर पा रहे है. आगे आने वाले खतरे और चुनौतियां पूर्ण सतर्कता और सावधानी के साथ रहने की सलाह दे रही हैं अगर लगातार सपने देख रहे हैं तो उनको साकार करने का प्रयास करें. जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं. तो महत्वपूर्ण यह है कि किस अवसर का चयन करतेहैं. गलत अवसर के चयन पर आगे चलकर काफी कुछ परेशानियां उठाना पड़ सकती हैं.

प्रिय से विवाह की इच्छा परिजनों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं. आपको यह महसूस हो सकता है कि इस रिश्ते की स्वीकृति परिजन आसानी से नहीं देंगे. फिर भी अपनी इस इच्छा को पूरा करके ही रहेंगे. कठिनाइयों का सामना करना और उनका समाधान ढूंढना अच्छे से आता है. आपको विश्वास है कि आप सभी परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे. समय जरूर ज्यादा लग सकता है. पर सफलता जरूर मिलेगी.

स्वास्थ्य: आंखों में लगातार दर्द बढ़ता जा रहा है और थोड़ा धुंधलापन भी महसूस कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब नहीं है. फिर भी पैसा कमाने की चाह किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की प्रेरणा दे सकती है.

रिश्ते: यदि किसी रिश्ते में बार-बार झूठ बोला जा रहा है. तो सामने वाले से बातचीत करें.

