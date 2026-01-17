scorecardresearch
 
आज 17 जनवरी 2026 मकर राशिफल: मकर राशि वाले आर्थिक खर्चों में पाएंगे वृद्धि, प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 17 January 2026, Capricorn Horoscope Today: कार्यविस्तार की गतिविधियों पर ध्यान देंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च में सजगता रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे.

मकर - वित्तीय निवेश की संभावनाओं को बल मिलेगा. बजट की अनदेखी न करें. लेनदेन में चूक से बचें. रिश्तों को संवारने का प्रयास रहेगा. कार्यविस्तार की गतिविधियों पर ध्यान देंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च में सजगता रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार बनाए रखें. कामकाजी मामले प्रभावित रह सकते हैं. कामकाज स्तरीय रहेगा. विदेश यात्रा हो सकती है.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक गतिविधियों में सजग रहें. मेहनत से लक्ष्यों को पाएंगे. करियर व्यापार में सजगता रखें. व्यर्थ वादविवाद बढ़ने की आशंका है. करियर में दबाव रह सकता है. लक्ष्य पर नजर रखें.

धन संपत्ति - आर्थिक खर्च में वृद्धि की आशंका है. न्यायिक कार्यों में रुचि रखेंगे. विरोध व अवरोध उभर सकते हैं. नियमों का पालन रखें. व्यवस्था और अनुशासन रखें. योजना बनाकर कार्य करें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में धैर्य रखें. व्यवहार में संवेदनशीलता और आत्मनियंत्रण बनाए रखें. विपक्षियों से सतर्कता बढ़ाएं. धूर्त से सावधानी बरतें. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. संबंधों में तालमेल बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल में बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- औरों की अनावश्यक बातों को टालें. वचन देने से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यवस्थित दिनचर्या पर जोर रखेंगे. स्वास्थ्य संकेतों को नजरअंदाज न करें.

शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : श्यामल

आज का उपाय : बल और ज्ञान में अग्रणी हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. चर्चा में सजगता रखें.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

