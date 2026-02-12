आज 12 फ़रवरी 2026 मकर राशिफल: विपक्षियों से सावधान रहें, पेशेवर मामलों पर फोकस बढ़ाएं

मकर- आर्थिक खर्च पर अंकुश बनाए रखें. रिश्तों को बल मिलेगा. करियर व्यापार पूर्ववत् रहेगा. निवेश में रुचि लेंगे. नीति नियमों का पालन रखेंगे. प्रलोभन में आकर जोखिम न लें. आवश्यक कार्यों को सूझबूझ से आगे बढ़ाएं. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था अनुशासन बने रहेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. हड़बड़ी व जल्दबाजी न दिखाएं. संवेदनशील नजरिया बनाए रखें. व्यर्थ बातों में आने से बचें.

नौकरी व्यवसाय- लेन-देन में लापरवाही न दिखाएं. पेशेवर कार्यों में पहल से बचें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. अफवाहों पर ध्यान न दें. विपक्षियों से सावधान रहें. पेशेवर मामलों पर फोकस बढ़ाएं. अतिउत्साह से बचें.

धन संपत्ति- बजट पर नियंत्रण कठिन होगा. न्यायिक मामलों में गति आएगी. लक्ष्य प्रभावित रह सकता है. निवेश के मामलों में हड़बड़ी न दिखाएं. व्यवस्था पर जोर दें. नीति नियमों में सजग रहेंगे.

प्रेम मैत्री- जिद व दिखावे में न आएं. भावनात्मक प्रयासों में सहज रहेंगे. रिश्तों में धैर्य व सजगता बढ़ाएं. व्यक्तिगत संबंधों में विनम्र रहें. मित्रों के साथ प्रेम स्नेहबनाए रखेंगे. स्वजनों के लिए अधिकाधिक करने का भाव रहेगा. मन के मामलों में विनय विवेक बनाए रखें. कमियों को अनदेखा करें. पूर्वाग्रह में न आए.

स्वास्थ्य मनोबल- बहस विवाद टालें. सेहत के प्रति सजग रहें. जरूरी बात ध्यान से सुनें. भावावेश में निर्णय न लें. रहन-सहन सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. व्रत संकल्प रखें.

