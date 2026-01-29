scorecardresearch
 
Kark Tarot Rashifal 29 January 2026: व्यर्थ के खर्चों से बचें, उच्च अधिकारी से मिल सकते हैं

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 29 January 2026: किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आर्थिक मामलों में ले सकते हैं.जीवन साथी के साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत को लेकर परिजनों से बातचीत करेंगे.

कर्क (Cancer):-
Cards:- Five of cups
किसी की दखलंदाजी के चलते आपके और प्रिय के रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं. सामने वाला अभी किसी भी बात को सुनना नहीं चाह रहा है.इस समय सामने वाले से बहस करना स्थितियों को और ज्यादा बिगाड़ सकता है.धैर्य और संयम के साथ सही वक्त के आने का इंतजार करेंगे. उच्च अधिकारी के पक्षपात पूर्ण रवैया के चलते किसी योजना से बाहर जाना पड़ सकता है.

इस कारण मन विचलित हो सकता है. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आर्थिक मामलों में ले सकते हैं.जीवन साथी के साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत को लेकर परिजनों से बातचीत करेंगे. सभी की सहमति साथ होने से कार्य की जल्द ही शुरुआत कर सकते है.धीरे-धीरे व्यवसाय में थोड़ा सुधार आ सकता है. दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहे. बातों में समझदारी लाने का प्रयास करें.अपनी कमियों में सुधार लाएं. ना कि उसका प्रदर्शन करें. यदि कोई बात बार-बार परेशान कर रही है.तो उस बात से संबंध रखने वाले व्यक्ति से विचार विमर्श कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर तनाव हो सकता है.सामने वाले के साथ स्नेह पूर्ण व्यवहार करेंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आता नजर आ रहा है.व्यर्थ के खर्चों से बचकर रहे.

रिश्ते: यदि घर के वातावरण में कुछ बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं तो सभी की राय जानना बेहतर रहेगा

