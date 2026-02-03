Kark Tarot Rashifal 3 February 2026: नुकीली चीजों से कार्य करते समय सजग रहें, जल्दबाजी बिल्कुल न करें

कर्क (Cancer ):-

Cards:- Ten of cups

इस समय जिस परियोजना पर कार्य कर रहे है. वो अब समाप्ति की ओर है. इस परियोजना के चलते परिवार को नजरंदाज करते आए है. आगे परिवार के साथ भ्रमण की तैयारी करेंगे. नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम की संभावना बनी हुई है. परिवार में किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता हैं. संभव हैं, कि परिवारकिसी का विवाह हो रहा है. नौकरी में पदोन्नति हो सकती है. किसी ऐसे व्यक्ति सेमिल सकते है. जो मनचाहे जीवनसाथी की कल्पना पर सही उतरता हो.

इससे विवाह की बात कर सकते है. अतीत की यादों से दूर जाने की कोशिश नाकामयाब हो रही है. अचानक से किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी. जो अतीत की बुरी याद हो सकता है. इस स्थिति में डर की जगह हिम्मत से सामने वाले का सामना करें. किसी नए व्यवसाय की शुरुआत ससुराल पक्ष के साथ साझेदारी में कर सकते है. संतान की ओर से निश्चिंत होंगे. प्रिय के बदलते व्यवहार से चिंता हो सकती है.

कार्य की अधिकता के कारण समय न दे पाने के कारण उसकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास करेंगे. दूसरों के ऊपर कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी न सौंपे. अपना कार्य स्वयं करें. माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सक से परामर्श कर सकते है. किसी नए विषय की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा पूरी हो सकती है.

स्वास्थ्य: नुकीली वस्तु से कार्य करते समय सजग रहें. जल्दबाजी में कार्य करने से चोट लग सकती है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के लिए एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत करने जा रहे हैं. इस व्यवसाय में छोटी पूंजी का निवेश करेंगे.

रिश्ते: जीवनसाथी को अपने किसी मित्र के बारे में बता सकते हैं. जिसकी मदद कर रहे हैं.

---- समाप्त ----