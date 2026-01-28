आज 28 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: कार्य व्यापार में शुभता का संचार रहेगा, अधिकारी प्रसन्न रहेंगे

कर्क - कार्य व्यापार में नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे. वांछित सफलता से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक कार्यों में सहजता और संवार की स्थिति बनी रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का ण्8गण् साथ रहेगा. स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. आय का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. निसंकोच कदम आगे बढ़ाएं. कार्य व्यापार में साहस बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- औद्योगिक स्थिति मजबूत रहेगी. पेशेवर उपलब्धियां को बढ़ावा मिलेगा. प्रभावी परिणामों से उत्साहित रहेंगे. कार्य व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. बड़े प्रयास बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ ऊंचा बना रहेगा. व्यावसायि उन्नति पर फोकस होगा. वित्तीय हितों को साधेंगे.योजनाओं में गति आएगी. हिम्मत व सूझबूझ से काम लेंगे. प्रबंधन बेहतर बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से सबका मन जीतेंगे. संबंधों को बल मिलेगा. स्वजनों संग समय बिताएंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग समर्पण रखेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. मित्रों को प्रभावित करेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. उमंग उत्साह बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में प्रभाव बढ़ेगा. संवेदनशीलता बनी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन बनाए रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे.

शुभ अंक : 1 2 3 5

शुभ रंग : एक्वा क्लू

आज का उपाय : शिव-गौरी के पुत्र देवताओं में अग्रपूज्य भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान दें. सक्रिय रहें.

