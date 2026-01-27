scorecardresearch
 
आज 27 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले पाएंगे कोई बड़ी खुशखबरी, अपनों से भेंट मुलाकात बनी रहेगी

Aaj ka Kark Rashifal 27 January 2026, Cancer Horoscope Today: योजनाएं गति लेंगी. लगन परिश्रम बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रयासों को बढ़ाएंगे. लक्ष्य पाने के प्रतिशत में सुधार पाएगा. कार्यक्षेत्र में अधिक समय देंगे.

कर्क - कामकाजी मामले अनुकूल रहेंगे. प्रशासनिक विषयों पर जोर बनाए रखेंगे. व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान रखेंगे. विभिन्न सफलताओं से उत्साहित रहेंगे. सम्मानित हो सकते हैं. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. लेनदेन में संकोच हटेगा. हितकर परिणाम बनेंगे. भवन वाहन के प्रयास फलेंगे. सुविधा संसाधन बढेंगे. आशंकाओं से मुक्त बने रहेंगे. प्रबंधकीय गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. कारोबारी संबंध बल पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- योग्यता प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे. योजनाएं गति लेंगी. लगन परिश्रम बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रयासों को बढ़ाएंगे. लक्ष्य पाने के प्रतिशत में सुधार पाएगा. कार्यक्षेत्र में अधिक समय देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक बल पाएगी. उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. बड़ी जिम्मेदारी उठाएंगे. आर्थिक पक्ष बल पाएगा. व्यवसाय उम्मीद के अनुरूप रहेंगे. लंबित विषय हल होंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सुखप्रद वातावरण को बनाए रखेंगे. भावनात्मक मामलों में अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. संबंधों में सामंजस्यता रखेंगे. अपनों से सुख साझा करेंगे. संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अपनों से भेंट मुलाकात बनी रहेगी. रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. आकर्षण बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सरलता से आगे बढ़ेंगे. तेजी से काम लेंगे. निजता पर जोर रहेगा. आवेश में नहीं आएंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ेगी.

शुभ अंक : 2 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : महाज्ञानी महाबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं एवं गुड़ चना का प्रसाद बांटें. सहकार रखें.

---- समाप्त ----
