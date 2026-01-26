आज 26 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: आर्थिकी मजबूत बनी रहेगी, लाभ के अवसर बढ़ेंगे

कर्क - शासन प्रशासन के कार्य गति लेंगे. परस्पर सहयोग और समर्थन से लाभ संवारेंगे. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे बनेंगे. उचित प्रयासों को गति देंगे. प्रबंधन के कार्यों में संतुलन बढ़ेगा. सकारात्मक एवं सहयोगी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. सफलता का स्तर बेहतर बना रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन रहेगा. धार्मिक कार्य व आयोजन गति लेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय - सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. व्यवस्था के साथ सुविधा संसाधन बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. सभी क्षेत्रों में अनुकूलन रहेगा. वार्ताएं सफल होंगी. योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी मजबूत बनी रहेगी. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. व्यवस्था का लाभ उठाएंगे. उन्नति और विकास की राह बढ़ेगी. अधिकारियों का समर्थन रहेगा. स्पर्धा पर बल देंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक रूप से सबल रहेंगे. संबंधों में मिठास रहेगी. घर में सुख सौख्य बनाए रहेंगे. मित्र संबंधों में मजबूती आएगी. मन के रिश्तों में सहयोग रखेंगे. परिवार में विश्वास बढ़ाएंगे. अतिथि आ सकते हैं. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सम्मान में वृद्धि होगी. खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी.

Advertisement

शुभ अंक- 1 2 और 8

शुभ रंग : पिंक

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. संवाद बढ़ाएं.

---- समाप्त ----