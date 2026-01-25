scorecardresearch
 
आज 25 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: स्वास्थ्य जांच बढ़ाएंगे, मनोबल ऊंचा रहेगा

Aaj ka Kark Rashifal 25 January 2026, Cancer Horoscope Today: सूझबूझ से परिणाम संवरेंगे. जरूरी वस्तु की खरीदी कर सकते हैं. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. नियमों का पालन करेंगे. साहस से निर्णय लेंगे.

कर्क - भाग्योदय के अवसरों को बल मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आगे बने रहेंगे. घर में शुभता का संचार रहेगा. लक्ष्य साधने में तेजी दिखाएंगे. पेशेवरों से मित्रता घनिष्ठ होगी. दीर्घकालिक योजनाओं में सक्रियता बनाए रखेंगे. बड़प्पन बढ़ा हुआ रहेगा. सूझबूझ व लगन से कार्य करेंगे. आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. निजी विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. भावनात्मक पक्ष सहज बना रहेगा. संबंधों का निभाने में संकोच का भाव रहेगा. भावुकता में निर्णय नहीं लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में बेहतर बने रहेंगे. कामकाज में स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. व्यवस्था और प्रबंधन पर ध्यान देंगे. विभिन्न योजनाएं गति लेंगी. अनुभवीजनों व अधिकारियों की बात पर अमल करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष सबल बना रहेगा. सूझबूझ से परिणाम संवरेंगे. जरूरी वस्तु की खरीदी कर सकते हैं. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. नियमों का पालन करेंगे. साहस से निर्णय लेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से संबंध संवारेगे. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. अपनों के सुख को बढ़ाएंगे. परिजनों से करीबी बनाए रखेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. जिम्मेदारों से भेंट होगीं. सभी का सम्मान रखेंगे. निजी मामलों में धैर्य बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- नियमों के पालन पर जोर होगा. नियंत्रण बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. घर परिवार पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य जांच बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 2 7 और 9
शुभ रंग : गुलाबी
आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. वादविवाद से बचें.

