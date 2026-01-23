आज 23 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: नियंत्रण बढ़ाएं, आर्थिक पक्ष साधारण रहेगा

कर्क - समय मिश्रित प्रभाव का बना हुआ है.कार्यव्यवस्था का उल्लंघन न करें.विनम्रता से काम निकालें.रुटीन संवारें.सहजता सरलता से आगे बढ़ें.बहस विवाद को टालें.सेहत के प्रति सजग रहें.लोगों पर जल्द भरोसा न करें.सबका सम्मान रखें.सहज गति से आगे बढ़ते रहें.आवश्यक कार्योंं में धैर्य बनाए रखें.घर परिवार में शुभता रहेगी.अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे.परस्पर विश्वास रखेंगे.नीति नियमों पर फोकस रहेगा.पहल व पराक्रम के प्रदर्शन से बचें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक मामलों में सामान्य स्थिति रहेगी.अप्रत्याशित परिणामों से असहजता बढ़ सकती है.तात्कालिक विषयों पर फोकस बढ़ाएं.सूझबूझ से कार्यगति आगे बढ़ाएं.विविध विषयां में धैर्य से राह निकालेंगे.

धन संपत्ति- पेशेवरों से सीख सलाह रखें.वित्तीय गतिविधियों में उतावली न करें.खर्च बढ़ा हुआ रह सकता है.अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं.आर्थिक पक्ष साधारण रहेगा.जल्दबाजी नहीं दिखाएं.कामकाज सामान्य रहेंगे.



प्रेम मैत्री- भावनात्मक वार्ता में सजग रहें.जरूरी सूचना मिल सकती है.परिवार के लोग सहयोग रखेंगे.परामर्श से कार्य करेंगे.निजी संबंधों को महत्व दें.मित्रगण साथ बनाए रहेंगे.रिश्तों में सहनशीलता रखेंगे.भावुकता में आने से बचेंगे.प्रियजनों की अनदेखी न करें.भावनात्मक पक्ष मजबूत रखेंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में विनम्रता रखें.संपर्क संवाद में स्पष्टता रखें.स्वास्थ्य पूर्ववत् बना रहेगा.क्रोध व आवेश में नहीं आएं.सहजता से कार्य करें.उकसावे से बचें.

शुभ अंक : 2 5 6 7

शुभ रंग : पर्ल पिंक

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.मिष्ठान्न बांटें.सतर्क रहें.

---- समाप्त ----