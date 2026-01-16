scorecardresearch
 
आज 16 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: धैर्य दिखाएंगे, अन्य भावनाओं का सम्मान करें

Aaj ka Kark Rashifal 16 January 2026, Cancer Horoscope Today: भेंटवार्ता में नियंत्रण से काम लें.स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहेंगे.योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.समयबद्धता बनाए रखेंगे.मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे.

कर्क - कामकाजी मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे.पेशेवरता और समय प्रबंधन से योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.रिश्ते मजबूत होंगे.समय प्रबंधन व सहनशीलता बनाए रखें.कामकाज में सक्रियता दिखाएं.वरिष्ठों और अनुभवियों से सलाह रखेंगे.लोभ प्रलोभन से बचेंगे.बजट से चलें.लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं.उधार का लेनदेन न करें.नियम अनुशासन रखें.भेंटवार्ता में नियंत्रण से काम लें.स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहेंगे.योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.समयबद्धता बनाए रखेंगे.मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में परिश्रम से कार्य साधेंगे.मेहनत और लगन से लक्ष्यों को साधेंगे.नियम व तथ्यों पर जोर रखेंगे.स्मार्ट डिले की नीति रखें.कामकाजी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे.सेवा़़क्षेत्र एवं नौकरी से जुडे़ेंगे.

धन संपत्ति- योजनागत कार्योंं से जुड़ेंगे.सजगता से काम लेंगे.आर्थिक खर्च व निवेश पर ध्यान दें.बजट बढ़ सकता है.सतर्कता चलने की कोशिश करें.पेशेवर मामलों में गति आएगी.आर्थिक मामलों में स्पष्टता रखें.

प्रेम मैत्री- प्रेम में असहज स्थिति उत्पन्न हो सकती है.मन की बात कहने में धैर्य रखें.वार्ता में उतावली न दिखाएं.रिश्ते संवार पाएंगे.मन के मामलों को संतुलित रखेंगे.व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे.प्रेम प्रसंगों में पहल से बचेंगे.अपनों का सम्मान रखेंगे.धैर्य दिखाएंगे.अन्य भावनाओं का सम्मान करें.

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही न दिखाएं.स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहें.रोग दोष उभर सकते हैं.अतिउत्साह में न आएं.मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक :  2 6 7 और 9
शुभ रंग : मैजेंटा
आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.मिष्ठान्न का भोग लगाएं.श्रमशीलता रखें.समय प्रबंध बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
