Mesh Tarot Rashifal 16 January 2026: मेष राशि वाले नकारात्मक पहलुओं से रहें एकदम दूर, भावनात्मक आधार पर ना लें निर्णय

मेष (Aries):-

Cards:- Justice

जब आप दूसरों के प्रति दया और निष्पक्षता का भाव रखते हैं. तो सामने वाले की गलतियों को क्षमा करना चाहिए. इस समय कार्य क्षेत्र में किसी बड़ी समस्या में खुद को घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं. इन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना अतीत के अनुभवों और योग्यता को उपयोग करके किया जा सकता है. हिम्मत न हारे. आगे कदम बढ़ाते जाएं. मंजिल खुद-ब-खुद नजर आने लगेगी. किसी नए काम को करने की योजना पर कार्य कर रहे है. तो कार्य कि शुरुआत से पहले सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पहलुओं की अच्छे से जांच परख कर लें. भावनात्मक आधार पर कोई भी निर्णय लेना आगे बढ़ी परेशानी में डाल सकता है. निर्णय लेते समय किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त न हो. इस बात का विशेष ध्यान रखें. दिल और दिमाग का सामंजस्य स्थापित करते हुए दिया गया निर्णय सही होगा. अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करें. समय की पाबंदी और निष्ठावान होने की आदत में सुधार लाएं. अपनी कमजोरियों का बखान सबके सामने न करें. किसी भी बात को सामने वाले को मौका न दें. ऐसी कोई बात न बोलें, जो दूसरे को चुभे. हमेशा सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें.

स्वास्थ्य: बार-बार खाना खाने की आदत में परिवर्तन लाने का प्रयास करें. इससे पाचन संबंधी हो तो लिखा पढ़ी अवश्य कर लें.

रिश्ते: अपने परिजनों के साथ व्यवहार को नम्र और सहज बनाने का प्रयास करें.

