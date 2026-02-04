scorecardresearch
 
Mesh Tarot Rashifal 4 February 2026: बेवजह न बोलें, सकारात्मकता बनाए रखें

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 4 February 2026: अपनी कीमती चीजों का ख्याल रखें.चोरी होने की संभावना बन रही है.किसी के मामले में बेवजह न बोले.अपनी जिम्मेदारियों को लेकर लापरवाह न हो.

मेष (Aries):-
Cards:- The Empress
किसी करीबी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.सामने वाला कोई बहुत अच्छी योजना पर कार्य करने की बात कर सकता है.जीवनसाथी के साथ परेशानियों को साझा करें.अपनी कीमती चीजों का ख्याल रखें.चोरी होने की संभावना बन रही है.किसी के मामले में बेवजह न बोले.अपनी जिम्मेदारियों को लेकर लापरवाह न हो.संतान की काबिलियत पर भरोसा करें.

विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है.उनकी मेहनत अच्छा रंग लाएगी.कार्य क्षेत्र में कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है.थोड़ा सावधान रहें.किसी मेहमान के आगमन की सूचना हर्षित कर सकती है.अपने कामों को लेकर दूसरे  पर निर्भर न रहें.यदि लंबे समय से व्यवसाय में किसी बात को लेकर परेशान थे.तो वो अब ठीक हो सकती है.नौकरी में बदलाव की इच्छा रखते है.तो ये इच्छा पूरी हो सकती है.नए स्थान पर भ्रमण की योजना बना सकते है.बार बार कार्यों में आ रही रुकावट मन में भटकाव ला सकती है.विचारों  में सकारात्मकता बनाए रखें.

स्वास्थ्य: बार बार कुछ न कुछ खाते रहने की आदत मोटापा बढ़ा सकती है.थोड़ा सावधान रहें.

आर्थिक स्थिति: मकान की खरीदी का सौदा यदि समझ नहीं आ रहा .तो अभी पैसे का लेनदेन न करें.

रिश्ते: जीवनसाथी की मनचाही आदतें किसी को भी चिढ़ा सकती है.सामने वाले को समझाएंगे.

