Mesh Tarot Rashifal 3 February 2026: वेतन वृद्धि होने से उत्साह बढ़ेगा, लेन-देन में लापरवाही न करें

मेष (Aries):-

Cards:- King of pentacles

आय और व्यय में तालमेल बनाकर चले. किसी के साथ साझेदारी में पारदर्शिता बनाएं. पुरानी गलती से सबक लें. परिवार में किसी बात के ऊपर निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. सभी सदस्यों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए कोई भी निर्णय लेना चाहिए. एक मुखिया के तौर पर सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर रहे है. इस समय जिम्मेदारियों का बंटवारा करेंगे. जिससे सभी सदस्यों का योगदान परिवार को चलाने में रहे. जीवनसाथी की बढ़ती इच्छाएं खर्चों को बढ़ा सकती है.

सामने वाले को सख्ती से खर्च कम करने की ताकीद दी जा सकती है. इस समय परिवार में संपत्ति को लेकर तनाव हो सकता है. जिसके चलते बंटवारा नहीं हो पा रहा है. बड़े बुजुर्ग के सहयोग से समझौता हो सकता है. कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि होने से उत्साह बढ़ेगा. संतान के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के प्रयास में सफलता प्राप्त होगी. पूर्व में की गई गलतियों का दोहराव नहीं करेंगे.

स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव के कारण कान में दर्द हो सकता है. इस समय मौसम से बचाव करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में लापरवाही ना करें. शेयर बाजार में बिना जानकारी के निवेश न करें.

रिश्ते: ऐसे लोग जिनका मकसद फायदा उठाना होता है. वह कभी आपका भला नहीं करेंगे.

