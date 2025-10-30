आज 30 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वालों को धन संपत्ति में होगा लाभ, शुभ अंक होंगे ये

मेष - कारोबारी हितों को बेहतर बनाए रहेंगे. वाणिज्यिक उपलब्धियां बढ़त पर रहेंगी. प्रभावशाली कार्यां से जुड़ेंगे. कार्य व्यापार में इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक प्रबंधन अच्छा रहेगा. आय-व्यय बढ़ा हुआ रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयास गति लेंगे. लाभ और संवार की स्थिति बनी रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा. स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. तेजी दिखाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक कार्यां को गति मिलेगी. कार्यक्षमता बेहतर रहेगी. लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे. साहस व सूझबूझ बनाए रखेंगे. सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन होगा. जिद और अंहकार त्यागें. योजनाएं लंबित रखने से बचें.



धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष संतुलित रहेगा. विस्तार कार्य बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता के प्रयास बेहतर बनेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. धन संपत्ति के विषयों से जुड़ेंगे. विभिन्न मामलों में गति आएगी. संतुलन सामंजस्य पर जोर बढाएं.



प्रेम मैत्री- सबकी खुशी बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग समर्पण रखेंगे. आस्था विश्वास से रिश्ते मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों को बल मिलेगा. मित्रों को प्रभावित करेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. उत्साह रखेंगे. स्वजनों संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न रहेगा.



स्वास्थ्य मनोबल- स्पष्टता व सक्रियता से काम लेंगे. संवेदनशीलता रहेगी. लक्ष्य पर नजर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन बनाए रखेंगे. मनोबल उच्च रहेगा.



शुभ अंक : 3 और 9

Advertisement

शुभ रंग : सिंदूरी

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. व्रत पालन करें. संबंधों में सहज रहें.

---- समाप्त ----