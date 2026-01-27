आज 27 जनवरी 2026 मेष राशिफल: मंगलवार के दिन मेष राशि वाले रिश्तों को बढ़ावा देंगे, आर्थिक उन्नति के अवसर भुनाएंगे

मेष - रचनात्मकता पर जोर बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियों को बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा. सृजनात्मक कार्य संवारेंगे. विविध प्रयासों में तेजी आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा. सभी क्षेत्रों में शुभता और साख बढ़ेगी. प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेगा. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. साझीदारी में सफलता पाएंगे. आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे. सृजन कार्यों में रुचि बनी रहेगी. संवेदनशीलता पर जोर बनाए रखेंगे. पेशेवर लक्ष्यों पर ध्यान देंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर के मामले गति लेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखें. आधुनिक सोच से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि होगी. साख बनाए रखेंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी. संबंधों का लाभ लेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक उन्नति के अवसर भुनाएंगे. धन संपत्ति में वृद्धि रहेगी. चहुंओर शुभता के संकेत हैं. लोकप्रियता बढ़त पर रहेगी. वाणिज्यिक लक्ष्य को पूरा करेंगे. महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे. करीबी सहयोग देंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से संबंधों को बेहतर बनाएंगे. रिश्तों को बढ़ावा मिलेगा. बड़ी सोच बनी रहेगी. घर शुभता का संचार रहेगा. संबंधो में वृद्धि होगी. प्रियजनों के साथ सुखद पल बिताएंगे. मन के मामलों में सुधार आएगा. भेंटवार्ता बनाए रखेंगे. रिश्तों में उत्साहित रहेंगे. साझा भावना बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. खानपान संवरेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उचित निर्णय ले पाएंगे. कार्य ऊर्जा बढ़ेगी. संवेदनशीलता बनी रहेगी.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : मसूर की दाल के समान

आज का उपाय : महाज्ञानी महाबली हनुमानजी पर घी का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. रुटीन संवारें.

