आज 17 जनवरी 2026 मेष राशिफल: शनिवार के दिन मेष राशि वालों का आर्थिक मोर्चा रहेगा बेहतर, परिस्थितियां में सकारात्मकता बढ़ेगी

मेष - भाग्य और हितलाभ में वृद्धि के संकेत हैं. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. धार्मिक एवं मनोरंजक यात्राएं संभव हैं. नवकार्य की शुरूआत का योग है. विविध पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी. सभी क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. शिक्षा पर जोर देंगे. चहुंओर सुखद परिणाम पाएंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. अध्यात्म में रुचि लेंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. सहज बने रहेंगे. आत्मविश्वास से सफलता पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मित्रों के सहयोग से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी. कार्य व्यापार में लंबित मामले गति पाएंगे. कामकाज में तेजी बनाए रखेंगे. अड़चन अवरोध स्वतः दूर होंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन अच्छा रहेगा.



धन संपत्ति - आर्थिक मोर्चे पर बेहतर स्थिति बनी रहेगी. तेजी की भावना को बल मिलेगा. वित्तीय स्तर पर प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. योजनाओं व संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां में सकारात्मकता बढ़ेगी. असहजताएं दूर होंगी.

प्रेम मैत्री- घर में अपनों का सहयोग मिलेगा. प्रेम और स्नेह के प्रयासों को बल मिलेगा. मन के मामले संवार पर बनाए रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. संबंधों में सुधार होगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रयास प्रभावी बनेंगे. समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य पर फोकस होगा. सहजता अनुकूलता बनी रहेगी. सहयोग का भाव रहेगा. शैक्षिक मामले संवरेंगे. सोच ऊंची रखें. निसंकोच बने रहेंगे.

शुभ अंक : 1, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुआ

आज का उपाय : बल और ज्ञान में अग्रणी हनुमानजी के दर्शन करें. तिल तिलहन का दान करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तीर्थस्थल जाएं.

---- समाप्त ----