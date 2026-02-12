आज 12 फ़रवरी 2026 मेष राशिफल: अवसरों का लाभ उठाएंगे, हितलाभ में तेज वृद्धि होगी

मेष - भाग्य की राह उन्नत बनी रहेगी. पद प्रभाव बेहतर बनाए रहेंगे. आस्था और विश्वास बल पाएंगे. आध्यात्मिकता को बढ़ावा मिलेगा. कार्य व्यापार में तेजी रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. स्थितियां बेहतर होंगी. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. आस्था विश्वास से सभी मामले सधेंगे. व्यावसायिक पक्ष बलवान बना रहेगा. इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं. चहुंओर सफलता पाएंगे. सहकर्मियों के साथ सहयोग पाएंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में उछाल आएगा. सकारात्मक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. पेशेवर संबंध संवरेंगे. सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा.

धन संपत्ति- वितीय कार्य साधेंगे. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी. वाणिज्यिक मामले गति लेंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी. आय के नए रास्ते खुलेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. हितलाभ में तेज वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष सबल बना रहेगा. निजी संबंधों में संवार बनी रहेगी. उमंग उत्साह बनाए रहेंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. परिजनों के साथ सुखद पल बनेंगे. मित्रता मजबूत होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सहज सफलता पाएंगे. मधुर व्यवहार रखेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास मनोबल ऊंचा रहेगा. निसंकोच रहेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. विनम्रता रखें.

---- समाप्त ----