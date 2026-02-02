scorecardresearch
 
आज 2 फ़रवरी 2026 मेष राशिफल: अतिउत्साह में न आएं, व्यवस्था में रुचि बढ़ाएं

Aaj ka Mesh Rashifal 2 February 2026, Aries Horoscope Today: प्रशासनिक प्रयास गति पाएंगे.अपनों को आदर सम्मान दें.धैर्य धर्म का पालन रखेंगे.करियर व्यापार अपेक्षित बना रहेगा.घर से दूरियां कम हांगी.

मेष - औरों की बातों में आकर उतावली न दिखाने का समय है.वित्तीय एवं व्यक्तिगत विषयों में जल्दबाजी न करें.वाणी व्यवहार पर फोकस रखें.विवेक विनम्रता से काम लें.घर में सुख और हर्ष का वातावरण बना रह़ेगा.प्रबंधन मामले पक्ष में बनेंगे.पेशेवर संबंधों में सकारात्मक बढ़ेगी.प्रशासनिक प्रयास गति पाएंगे.अपनों को आदर सम्मान दें.धैर्य धर्म का पालन रखेंगे.करियर व्यापार अपेक्षित बना रहेगा.घर से दूरियां कम हांगी.रक्त संबंधों को मजबूती मिलेगी.

नौकरी व्यवसाय- शासन और प्रबंधन के प्रयास संतुलित रहेंगे.प्रतिभा योग्यता से जगह बनाएंगे.चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे.अफवाह से बचें.कला कौशल पर जोर रहेगा.कार्य व्यापार बेहतर बना रहेगा.

धन संपत्ति- भवन एवं वाहन लेने की अभिलाषा बढ़ेगी.आर्थिक फैसले लेने से धैर्य रखें.कारोबार पर फोकस बढेगा.अतिउत्साह में न आएं.व्यवस्था में रुचि बढ़ाएं.सुविधा संसाधनों में रुचि रहेगी.

प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों चर्चा संवाद सामान्य बनाए रहें.स्वजनां से भेंट में रुचि बढ़ेगी.भावनात्मक प्रदर्शन सामान्य बना रहेगा.मन की बात कहने में सहजता रखें.सरलता एवं सहयोग बनाए रखें.वरिष्ठों से सीख सलाह बढ़ाएं.भावुकता में आने से बचें.अतिसंवेदनशीलता न दिखाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान एवं व्यक्तित्व निखरेगा.स्वयं पर ध्यान दें.नियमित स्वास्थ्य जांच बनाए रखें.अनुशासन बढ़ाएं.स्वार्थ व संकीर्णता को त्यागें.
शुभ अंक : 2 5 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड
आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें.ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.जिद से बचें.

---- समाप्त ----
