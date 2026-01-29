Kumbh Tarot Rashifal 29 January 2026: धन की आवक अच्छी रहेगी, उत्साहित हो सकते हैं

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Ace of pentacles

इस समय परिस्थितियों में सुधार होता नजर आ रहा है.आर्थिक स्थिति भी सुधार रही है.कहीं पर अटका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद दिख रही हैं.कार्य क्षेत्र में कुछ नए अवसर आते दिख रहे है. मित्र के साथ मिलकर किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की योजना बनाई है. इसके लिए दोनों मिलकर धन की व्यवस्था कर रहे है.कहीं ऋण के लिए भी प्रयास कर सकते हैं.संभव हैं,कि जल्द ही ऋण प्राप्त हो जाएं. किसी संपत्ति पर चलता हुआ विवाद अब पक्ष में होता हुआ नजर आ रहा है. इस फैसले से उत्साहित हो सकते है.

और पढ़ें

ऐसा महसूस कर सकते हैं,कि जैसे ईश्वर ने अपने आशीर्वाद की बौछार आपके ऊपर कर दी है. सभी कार्यों में धीरे-धीरे सफलता मिलने शुरू हो सकती है.सभी परिस्थितियों से खुद को बाहर आता हुआ पाएंगे.कुछ ऐसे कार्यों की योजना बना सकते हैं.जिसमें कम खर्चे में अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सकें.

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य भी ठीक रह सकता है. पाचन संबंधी किसी समस्या के चलते अस्पताल जा सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आ सकता है. धन की आवक अच्छी रहेगी.

रिश्ते : नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती हैं.पूर्व में किसी रिश्ते में चल रहे मतभेद को खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं.

---- समाप्त ----