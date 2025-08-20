scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 20 August 2025: नए कार्य में आर्थिक हानि पहुंच सकती है, जमापूंजी का प्रयोग सोच समझ कर करें

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 20 August 2025: किसी भी तरह की चुनौती सामने आने पर अपने कदम पीछे न हटाएं.अपनी सृजनात्मक शक्ति का उपयोग कर परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाकर आगे बढ़ते जाए.

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Knight of cups

खाली समय का सदुपयोग करने के लिए किसी नए कार्य को शुरू करने की योजना बना सकते हैं. ये कार्य पढ़ाई से संबंधित भी हो सकता हैं. जल्द ही कार्य क्षेत्र की किसी योजना को पूरा करने के चलते कुछ स्थानों की यात्रा करना पड़ सकती हैं.इन यात्राओं में जीवन के अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभव प्राप्त होने की संभावना बनती नजर आ रही है.हमेशा आपके मन में कुछ नया करने की इच्छा जागृत हो है.इसी इच्छा के चलते कुछ नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं.कार्य की अधिकता के चलते काफी समय से परिजनों के साथ बेहतर वक्त नहीं गुजार पाए है.किसी अच्छी जगह की यात्रा की तैयारी कर सकते है.जहां सभी परिजनों के साथ कुछ समय आनंद से व्यतीत किया जा सकें.यदि आप विवाह के लिए अच्छा जीवनसाथी काफी समय से तलाश रहे है.तो जल्द ही ये इच्छा पूरी होने की उम्मीद बन रही है.उच्च अधिकारियों द्वारा आपके कार्य को न केवल प्रशंसित किया जाएगा. बल्कि आपके कार्य को पुरस्कृत भी किया जा सकता है. किसी भी तरह की चुनौती सामने आने पर अपने कदम पीछे न हटाएं.अपनी सृजनात्मक शक्ति का उपयोग कर परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाकर आगे बढ़ते जाए.

स्वास्थ्य :यात्राओं के दौरान बाहर के खानपान से पेट संबंधी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.कुछ समय बाहर के खानपान से परहेज रखें.

आर्थिक स्थिति: हो सकता हैं, कि किसी नए कार्य में आर्थिक हानि पहुंचे. ऐसे समय अपनी जमापूंजी का प्रयोग कर खुद की इस स्थिति से बाहर निकला जा सकता है.

रिश्ते: प्रेम संबंध में दूरी आ सकती है.जिसके चलते मन कुछ उदास रहेगा.

