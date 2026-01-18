scorecardresearch
 
Kumbh Tarot Rashifal 18 January 2026: किसी की निजी जिंदगी या रिश्ते में दखल न दें, लोगों का सम्मान करें

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 18 January 2026: इस समय किसी के साथ टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती हैं. सामने वाला व्यक्ति ईमानदार और मेहनत को चुनौती दे सकता है. किसी की निजी जिंदगी या रिश्ते में दखल न दें.

कुंभ (Aquarius):-
Cards:-The Lovers
अतीत का कोई रिश्ता वापस आ सकता है. इससे थोड़ा परेशान हो सकते है. सामने वाला पुनः वही रिश्ता चाह रहा है. इस समय किसी अन्य रिश्ते में बंधे होने के कारण सामने वाले को समझा नहीं पा रहे है. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ किसी नई परियोजना में काम करने का मौका मिल सकता हैं. उस परियोजना में अन्य लोग किसी अन्य विभाग से संबंधित हो सकते हैं. अपने सहयोगी की मदद से परियोजना को सफल बनाने का प्रयास करेंगे.

किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत के साथ यह सलाह भी दी जाती है कि यदि नया प्रेम संबंध कार्य क्षेत्र में के सहयोगी के साथी शुरू हो रहा है. तो कोशिश करें, कि कार्य क्षेत्र में इस रिश्ते की भनक अन्य लोगों तक न पहुंचे. अन्यथा इस रिश्ते को लेकर व्यर्थ की अफवाहें कार्य क्षेत्र में फैल सकती है. जो कि दोनों के भविष्य के लिए अच्छी नहीं होगी. मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति हो सकती है.

इस समय किसी के साथ टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती हैं. सामने वाला व्यक्ति ईमानदार और मेहनत को चुनौती दे सकता है. किसी की निजी जिंदगी या रिश्ते में दखल न दें. सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें. अपनी योग्यता का प्रदर्शन न करें. किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करें. 

स्वास्थ्य: अचानक से जुकाम होने से गला बंद हो सकता है. इस समय ठंडी चीजों के सेवन से परहेज रखें. 

आर्थिक स्थिति: किसी नई नौकरी के मिलने से या किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने से आर्थिक स्थिति में बदलाव आना शुरू हो सकते हैं. 

रिश्ते:किसी करीबी व्यक्ति से कोई मनमुटाव हो चुका है. तो उसको जल्द ही दूर करने का प्रयास करें. 

