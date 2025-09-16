Kumbh Tarot Rashifal 16 September 2025: कुंभ राशि वालों का बढ़ेगा आत्मविश्वास, व्यवसाय में रखें सावधानी

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- The Magician

आपका व्यक्तित्व चुंबकत्वपूर्ण है. सामने वाला आपसे मिलने के बाद आपसे जल्दी प्रभावित हो जाता है. अपने इस गुण को अपने व्यवसाय में शामिल करेंगे. अपनी उत्कृष्टवाक् शक्तिऔर नम्रता से जल्दी विरोधियों को हराकर किसी बड़े अवसर को प्राप्त कर सकते हैं. आपका कोई प्रतिद्वंदी आपके कार्य क्षेत्र में दखल देने का प्रयास कर सकता है. अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीति से उसकी मंशा को विफल कर आगे बढ़ेंगे. अति आत्मविश्वास से कई बार धोखा भी हो सकता है. अतःसामने वाले को अच्छे से परखने के बाद ही उसे किसी जरूरी कार्य की जिम्मेदारी सौंपे. कई बार लोग जो आपके सामने खुद को प्रस्तुत करते हैं. वह उनका दोहरा चरित्र होता है. और इस स्थिति में आप उन पर विश्वास कर लेते हैं. यही आगे चलकर आपके लिए नुकसान का कारण बन जाता है. इसलिए लोगों को समझने की शक्ति को विकसित करें. सामने वाले के हाव-भाव को पहचाने. कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में सावधानी ओर सजगता हमेशा आवश्यक होती है. इस बात का ध्यान रखें.

स्वास्थ्य: पूर्व से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं में थोड़ा सुधार हो सकता है. किसी नए चिकित्सक से परामर्श कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति पहले से और बेहतर हो चली है. पिता से संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उपहार में मिल सकता है.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ अपने रिश्तों को सुधारने का प्रयास करें. अपने ससुराल पक्ष के साथ सामंजस्य बैठाये.

