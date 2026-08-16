Kumbh Tarot Rashifal 16 August 2026: भावनाओं पर काबू लाएं, कारोबारी फैसलों में दबाव में न आएं

कुंभ

डेथ

आज का दिन आप के लिए पुराने मामलों को छोडकर नया करने की प्रेरणा का संकेतक है. महत्वपूर्ण खुलासे होने की स्थिति बन सकती है. सावधानी से आगे बढ़ते रहें. कारोबार में अतिउत्साह से बनें. संपर्क संवाद में सहजता बनाए रखें. धैर्य व धर्म से आगे बढ़ें. रिश्तेदारों के साथ सहकार बनाए रखें. विभिन्न कार्यों को सावधानी बरतें.

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शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें. व्यवस्था मजबूत बनाए रखें. भावनाओं पर काबू लाएं. कारोबारी फैसलों में दबाव में न आएं. करीबियों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश होगी. जल्दी में फैसले लेने से बचें. सहज प्रदर्शन बनाए रखें. संकल्पों को पूरा करें. आकस्मिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखें. व्यावसायिक चर्चा पर बल रहेगा.

स्वास्थ्य: शारीरिक दोष उभरने की आशंका है. सेहत में असहजता बनी रह सकती है. स्वास्थ्य से समझौता न करें.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में विनय विवेक रखें. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. लेनदेन के मामले सामान्य रहेंगे.

रिश्ते: घर में सहज वातावरण बनाए रखें. परस्पर सहयोग की भावना बढ़ाएं. बहकावे में न आएं.

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