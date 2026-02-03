Kumbh Tarot Rashifal 3 February 2026: तुरंत प्रतिक्रिया न दें, सोच-समझकर अपनी बात रखें

कुंभ (Aquarius):-

Cards:-Five of cups

किसी के साथ गहरा लगाव महसूस नहीं करते. इसके चलते अपनी परेशानियों को साझा नहीं करते है. जल्द ही किसी ऐसे व्यक्ति से मित्रता हो सकती है. जिसके विचार आपके समान होंगे. वर्तमान में कुछ स्थितियां ऐसी निर्मित हो सकती है. जिसमें खुद को अकेला महसूस कर सकते है. कुछ समय से मन के भीतर चल रहे संघर्ष से बाहर आना चाह रहे है. जो कुछ भीमन को आहत कर रहा है. उससे दूर होने के लिए प्रयास करेंगे. कुछ रिश्ते जीवन भर साथ रहते है.

और पढ़ें

चाहे उनके साथ निभा पाना आपके लिए आसान नहीं होता. जो कुछ भी आपके मन या मस्तिष्क में चल रहा है. उसके बारे में सोच समझकर अन्य लोगों से बात करे. किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं. किसी बात के चलते कुछ लोगों के साथविवाद हो सकता है. समय रहते विवाद को सुलझा लेना बेहतर होगा. अन्यथा आगे चलकर छोटा सा विवाद बड़े झगड़े में परिवर्तित हो सकता है.

लोगों के साथ बात बात पर उलझने की आदत में बदलाव करें. कार्य क्षेत्र में आपकी सफलता ने आपका महत्व और बढ़ा दिया है. जिससे कुछ पुराने सहयोगियों को ईर्ष्या होने लगी है. किसी की बात पर अपनी तुरंत प्रतिक्रिया न दे. पहले बात को समझने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य:गलत दवा के सेवन से मुंह में तकलीफ हो सकती है. किसी की सलाह पर घरेलू उपचार कर सकते है.

Advertisement

आर्थिक स्थिति: किसी कार्य में लगा पैसा अभी कही अटक गया है. जीवनसाथी की फिजूलखर्चीतनाव देने लगी है.

रिश्ते: पुरानी किसी बात पर जीवनसाथी से उलझ सकते है. मित्रों के साथ कहीं घूमने की योजना बना सकते है.

---- समाप्त ----