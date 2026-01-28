आज 28 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएंगे, रिश्तों में विश्वास रखेंगे

कुंभ - वरिष्ठों से समय लेकर भेंट के लिए जाएं. प्रबंधन के कार्यों को उचित दिशा देंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. वरिष्ठों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. निजी विषयों में रुटीन बेहतर बनाए रहेंगे. पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. लोगों की बातों में आने से बचेंगे. भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति संभव है. भावावेश में नहीं आएंगे. परिवार से करीबी बढ़ेगी. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे. करियर व्यापार में सफल होंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहें. अनुकूलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर में सहजता दिखाएंगे. अनुभव का लाभ लेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. प्रबंधन पर जोर बनाए रहेंगे. साहस पराक्रम बढ़ेगा. उद्योग व प्रबंधन के प्रयास संवारेंगे. कानून का पालन करेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक लाभ बढ़ेगा. वित्तीय प्रयासों में सूझबूझ दिखाएंगे. व्यवहार पर अंकुश रखेंगे. प्रतिभा से लाभ संवारेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. बड़प्पन की सोच बनाए रखेंगे. चतुराई से काम लेंगे.

प्रेम मैत्री- घर पर ध्यान देंगे. सगे संबंधियों को समय देंगे. जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएंगे. रिश्तों में विश्वास रखेंगे. मित्रों से भेंट मुलाकात होगी. अपनों से करीबी बढे़गी. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में पहल से बचेंगे. प्रियजनों की इच्छा का सम्मान करेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वादविवाद की स्थिति से बचें. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. स्वयं पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. मितभाषी रहेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 3 5 8

शुभ रंग : मोरपंख के समान

आज का उपाय : शिव-गौरी के पुत्र देवताओं में अग्रपूज्य भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. अहंकार से बचें.

---- समाप्त ----