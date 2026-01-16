आज 16 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा, कार्यक्षेत्र में समय देंगे

कुंभ - आर्थिक विषयों में बेहतर स्थिति बनी रहेगी.विविध कार्योंं को गति देंगे.विभिन्न प्रतियोगिताओं में अच्छा करेंगे.पेशेवर प्रदर्शन में संवार आएगा.उम्मीद के अनुरूप प्रयास बनाए रखेंगे.विभिन्न कार्योंं में प्रबंधन से जु़ड़े मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे.कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे.सहकर्मियों और मित्रों का साथ सहयोग रहेगा.परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.अनुशासन से कार्य करेंगे.विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा.वाणिज्यिक अवसर भुनाएंगे.इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे.
नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में उम्दा स्थिति रहेगी.लाभ की स्थिति में तेज सुधार होगा.योजनाएं बेहतर ढंग से आगे बढ़ेंगी.कार्योंं को पूरे करने की कोशिश बढ़ाएंगे.अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा.कार्यक्षेत्र में समय देंगे.
धन संपत्ति- वित्तीय प्रयास बढ़त पर रहेंगे.भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी.व्यावसायिक विषयों में रुचि रखेंगे.उन्नति के पथ पर सहजता से आगे बढ़ेंगे.हित साधने में सफल होंगे.महत्वपूर्ण मामलों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे.
प्रेम मैत्री- मन के मामले सुखद रहेंगे.रिश्ते संवार पर बने रहेंगे.परिवार में रुचि बनाए रखेंगे.आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा.प्रेम संबंध मजबूत बनेंगे.मित्रों को प्रभावित करेंगे.भ्रमण पर जाएंगे.प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे.मन प्रसन्न रहेगा.अपनों की खुशी बढ़ाएंगे.परस्पर सहयोग समर्पण रखेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बनाए रहें.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.मेलजोल बढ़ाएंगे.संवेदनशीलता बनी रहेगी.मनोबल ऊंचा रहेगा.संतुलन बढाएं.
शुभ अंक : 6 7 8 और 9
शुभ रंग : रॉयल ब्लू
आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.मिष्ठान्न का भोग लगाएं.व्यवहारिकता बढ़ाएं.