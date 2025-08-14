आज 14 अगस्त 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वालों का मनोबल मजबूत होगा, विविध प्रयासों में गति आएगी

कुंभ- करियर व्यापार में संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. मित्रों संग यादगार वक्त बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. साहस पराक्रम बढ़ेगा. आवश्यक मामलों को गति देंगे. वाणिज्यिक में यात्रा सफल होगी. वाद संवाद पर जोर रहेगा. आलस्य का त्याग करेंगे. व्यर्थ चर्चाओं से बचेंगे. संकोच दूर होगा. कामकाजी स्थिति संवरेगी. साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में संपर्क बल पाएगा. कामकाजी संवाद बढ़ा रहेगा. जरूरी विषयों में तेजी रखें. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. कला प्रदर्शन के अवसर रहेंगे.

धन संपत्ति- लाभ में सुधार आएगा. धनवृद्धि बनी रहेगी. सहकारिता का भाव बढ़ेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. कार्य विस्तार उम्मीद के अनुरूप रहेगा. यात्रा हो सकती है. मामले लंबित रखने से बचें. वचन वादा पूरा करें. भेंटवार्ता सफल रहेगी.

प्रेम मैत्री- परिवार के साथ आनंद से समय बिताएंगे. सुख सौख्य बांटेंगे. मन के मामलों में फोकस बढ़ेगा. संबंधों में सहजता संतुलन रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. विनम्र रहेंगे. सभी से सामंजस्य रखेंगे. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आलस्य त्यागें. प्रबंधन संवारें. स्वास्थ्य व्यक्तित्व सुधार पर रहेगा. मनोबल मजबूत होगा. विविध प्रयासों में गति आएगी. उत्साह बढ़ेगा.

शुभ अंक: 3 4 5 और 8

शुभ रंग: हल्का भूरा

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. प्रवचन सुनें.

