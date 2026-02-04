आज 4 फ़रवरी 2026 कुम्भ राशिफल: करीबी मददगार होंगे, भावनात्मक मजबूत बने रहेंगे

कुंभ - उद्योग व्यापार के मामले अपेक्षित बने रहेंगे. विविध कार्योंं में स्थायित्व बढेगा. दाम्पत्य में मिठास रहेगी. सहकारिता से सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. पेशेवर स्थिति सुधार पाएगी. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. लाभ व प्रभाव बढ़ाने में सफल रहेंगे. इच्छित उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं. रिश्ते मजबूत होंगे. आवश्यक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. उद्योग व्यापार में विश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. नेतृत्व और प्रबंधन संवारेंगे. योजनागत कार्योंं को पूरा करेंगे. निजी विषयों को हल निकालेंगे.

और पढ़ें



नौकरी व्यवसाय- आवश्यक गतिविधियों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. विविध मामलों में तेजी रखेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. साझीदारों से संवाद बढ़ाएंगे. सबका साथ सहयोग बना रहेगा. टीम भावना का विकास होगा.



धन संपत्ति- बड़े लाभ बन सकते हैं. अनुबंधों में गति आएगी. घर मकान के कार्य साधेंगे. सामूहिक प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे. महत्वपूर्ण सफलताएं संभव हैं. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. आर्थिक मामले प्रभावशाली रहेंगे.



प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में स्पष्टता बढ़ी रहेगी. मन की बात मजबूती से कहेंगे. भावनात्मक प्रयासों में सफलता पाएंगे. व्यक्तिगत संबंध मजबूत होंगे. घनिष्ठता बढ़ेगी. वाणी व्यवहार संवरेगा. भावनात्मक चर्चाओं में सतर्कता रखेंगे. मन के मामले बेहतर रहेंगे. घर में मधुरता रहेगी. साथीगण प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबियों से संपर्क बढ़ेगा. रहन सहन आकर्षक रहेगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. करीबी मददगार होंगे. भावनात्मक मजबूत बने रहेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 4 5 7 8

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. ठहराव बढ़ाएं.

---- समाप्त ----