scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

भारत की इलेक्ट्रिक कारों की विदेशों में धूम... Q1 में निर्यात उछलकर $369 मिलियन पहुंचा, यूरोप बना सबसे बड़ा खरीदार

भारत के इलेक्ट्रिक कारों के निर्यात में पहली तिमाही में बड़ी बढ़ोतरी हुई है. निर्यात कमाई 22.2 मिलियन डॉलर से बढ़कर 369 मिलियन डॉलर हो गई और गाड़ियों की संख्या 1,309 से बढ़कर 10,802 हो गई. यूरोप सबसे बड़ा बाजार बना, जिसमें स्पेन पहले और ब्रिटेन दूसरे नंबर पर रहा. जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क सहित कई यूरोपीय देशों में भी मांग बढ़ी.

Advertisement
X
स्पेन में सबसे ज्यादा बिकीं भारत की EV (Photo: ITG)
स्पेन में सबसे ज्यादा बिकीं भारत की EV (Photo: ITG)

भारत के इलेक्ट्रिक कारों के निर्यात में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान निर्यात कमाई बढ़कर 369 मिलियन डॉलर हो गई, जो पिछले साल की इसी तिमाही में सिर्फ 22.2 मिलियन डॉलर थी. वहीं निर्यात की गई गाड़ियों की संख्या भी 1,309 से बढ़कर 10,802 यूनिट पहुंच गई. यूरोप इस दौरान भारतीय इलेक्ट्रिक कारों के लिए सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा और स्पेन सबसे आगे रहा.

स्पेन को हुए निर्यात की कीमत 146.4 मिलियन डॉलर रही, जो कुल निर्यात का करीब 40 प्रतिशत है. इस दौरान 4,007 इलेक्ट्रिक गाड़ियां स्पेन भेजी गईं, जिससे यह वैल्यू और वॉल्यूम दोनों के लिहाज से सबसे बड़ा बाजार बन गया. ब्रिटेन दूसरे नंबर पर रहा, जहां 78.7 मिलियन डॉलर की गाड़ियां भेजी गईं. पिछले साल इसी तिमाही में ब्रिटेन को सिर्फ एक गाड़ी भेजी गई थी, इस बार यह संख्या बढ़कर 2,646 हो गई.

यूरोप के कई और देशों में भी भारतीय इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ी. जर्मनी को 25.1 मिलियन डॉलर, नॉर्वे को 21.1 मिलियन डॉलर और डेनमार्क को 21 मिलियन डॉलर का निर्यात हुआ. इसके अलावा बेल्जियम, नीदरलैंड, ग्रीस, इटली, स्वीडन और पोलैंड को भी अच्छी खासी संख्या में गाड़ियां भेजी गईं.

सम्बंधित ख़बरें

Maruti Suzuki Eeco
26 का माइलेज, 6 एयरबैग... 31 दिनों में 13,896 ने खरीदी ये कार
Kia Sorento
7 सीटर, हाइब्रिड इंजन और फॉर्च्यूनर वाला साइज, आ रही नई SUV
TVS Orbiter review
31 दिनों में 7.98 लाख ने खरीदा स्कूटर, इस कंपनी की हुई बंपर सेल
Hero Xtreme 125R
HERO की बड़ी तैयारी, ला रहा जबरदस्त माइलेज वाली स्पोर्टी बाइक
Toyota Land Cruiser FJ
भूल जाएंगे फॉर्च्यूनर, टोयोटा भारत ला रही सबसे सस्ती लैंड क्रूजर

यह भी पढ़ें: Luminetta Solar Car: यूज करने से ज्यादा बिजली बनाएगी! स्टूडेंट्स ने बनाई धूप से चलने वाली कार

Advertisement

यूरोप के अलावा एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी भारत ने अपना निर्यात बढ़ाया. जापान को 13.4 मिलियन डॉलर, इजराइल को 2.8 मिलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया को 2.7 मिलियन डॉलर के साथ सिंगापुर, ताइवान और दक्षिण कोरिया को भी गाड़ियां भेजी गईं. नेपाल जैसे पड़ोसी देश को भी 8.1 मिलियन डॉलर का निर्यात हुआ. लैटिन अमेरिका में ब्राजील, कोलंबिया, चिली और कोस्टा रिका जैसे नए बाजार भी खुले हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj Ka Panchang, 17 August 2026: आज है नाग पंचमी और सावन का तीसरा सोमवार, जानें अभिजित मुहूर्त और राहुकाल |
    Aaj ka Rashifal 17 August 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 17 August 2026: मीन राशि वालों के आज रुके हुए काम बनेंगे, इस रंग के पहनें कपड़े |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 17 August 2026: कुंभ राशि वालों को आज व्यापार में धन लाभ होगा, जानें अपना शुभ रंग |
    Aaj Ka Makar Rashifal 17 August 2026: मकर राशि वालों के लिए धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे, करें ये उपाय |
    Aaj Ka Dhanu Rashifal 17 August 2026: धनु राशि वाले आज शिवजी की पूजा करें, योजनाएं होंगी सफल |
    Aaj Ka Vrishchik Rashifal 17 August 2026: वृश्चिक राशिवालों का किसी से मतभेद हो सकता है, जानें दैनिक भाग्यफल |
    Aaj Ka Tula Rashifal 17 August 2026: तुला राशिवालों के लिए धन की स्थिति में सुधार होगा, पजानें दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Kanya Rashifal 17 August 2026: कन्या राशिवालों को समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, रिश्ते मजबूत होेंगे, जानें दैनिक भाग्यफल |
    Aaj Ka Singh Rashifal 17 August 2026: सिंह राशिवालों को भाग्य का साथ मिलेगा, कहीं से शुभ समाचार मिलेगा, जानें दैनिक भाग्यफल
    Advertisement