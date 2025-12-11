scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Rashifal 12 दिसंबर 2025: वृश्चिक राशि वाले प्रबंधन पर ध्यान दें, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 12 दिसंबर 2025, Horoscope Today: नियम और अनुशासन का पालन करके आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, जिससे आपके संबंधों में मजबूती आएगी. सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करें.

Advertisement
X
all horoscope
all horoscope

मेष राशि: मेष राशि के जातक आज अपने मित्रों के साथ यादगार समय बिताएंगे. आपको जरूरी कार्य आज ही पूरे कर लेने पर जोर देना चाहिए. सभी मामलों में आपका उत्साह बना रहेगा और आप बड़ों की आज्ञा का सम्मान करेंगे. नियम और अनुशासन का पालन करके आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, जिससे आपके संबंधों में मजबूती आएगी. सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करें, क्योंकि घर-परिवार में शुभता का संचार रहेगा.

शुभ अंक: 3, 6 और 9
शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः
का जाप करें. पहल बनाए रखें.

सम्बंधित ख़बरें

आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल 
Budh Nakshatra Parivartan 2025
शनि के नक्षत्र में बुध, 20 दिसंबर तक चांदी काटेंगे इन 3 राशियों के लोग 
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल 
सिंह राशि वाले शुभ प्रस्तावों में वृद्धि पाएंगे, जानें अन्य राशियों का हाल 
धनु राशि वाले चर्चाओं में बने रहेंगे बेहतर, जानें अन्य राशियों का हाल 


वृष राशि: वृष राशि वालों के लिए आज कार्यव्यवस्था मजबूत बनाए रखने की जरूरत है. घर-परिवार में सबसे बनाकर चलें और अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताएँ. निजी मामलों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, और आपको व्यक्तिगत अवरोधों का हल निकालने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. चर्चा और संवाद पर विशेष ज़ोर दें. परिजनों से तालमेल बनाकर रखें और पैतृक पक्ष से सहयोग मिलने की संभावना है.

शुभ अंक: 3, 6 और 9
शुभ रंग: ओपल कलरआज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. स्वार्थ त्यागें.
 

Advertisement

मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातक आज सामाजिक सद्भाव बढ़ाने में आगे रहेंगे. आपकी प्रतिभा और प्रदर्शन में सुधार देखने को मिलेगा. वाणिज्यिक विषयों में अनुभव से काम लें और दूसरों की बातों में आने से बचें. आपमें साहस और सक्रियता बनी रहेगी, जिससे प्रतिस्पर्धा में आप बेहतर करेंगे. अपने वाणिज्यिक प्रयासों में फोकस और तेज़ी बनाए रखें, और विविध गतिविधियों में पहल और पराक्रम दिखाएं.

शुभ अंक: 3, 5 और 6शुभ रंग: स्काई ब्लू
आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. पहल बढ़ाएं.


कर्क राशि: कर्क राशि के जातकों के लिए आज अपनों की खुशी बढ़ाना प्राथमिकता रहेगी. घर-परिवार में आनंद का माहौल बना रहेगा और आप संबंधों को निभाने में आगे रहेंगे. आपको सबका साथ और विश्वास मिलेगा. आपकी चर्चा और संवाद से परिजन प्रभावित होंगे, किसी प्रिय व्यक्ति से भेंट भी हो सकती है. रक्त संबंधियों के साथ हर्ष और आनंद से रहें. अपनी मधुर वाणी और व्यवहार से सबका दिल जीतें.

शुभ अंक: 2, 3 और 6

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. साज सज्जा बढ़ाएं.

Advertisement


सिंह राशि: सिंह राशि वालों का कार्य विस्तार उनकी इच्छा के अनुरूप रहेगा. पारिवारिक वातावरण में शुभता का संचार बना रहेगा. आप बचत पर ध्यान केंद्रित करेंगे. लक्ष्य साधने में आपकी रुचि बनी रहेगी. कार्यव्यवस्था पर आपका नियंत्रण रहेगा. रचनात्मक विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी. अनोखे प्रयासों से आपका जीवन स्तर ऊंचा होगा.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: बरगंडी लालआज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सहकार बढ़ाएं.

कन्या राशि: कन्या राशि के जातकों को आज बजट की अनदेखी करने से बचना चाहिए. करियर और कारोबार में धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहें. अपनी स्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. न्यायिक मामलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. रिश्तों में सुधार के प्रयास बढ़ाएं. खर्च व निवेश को नियंत्रित बनाए रखें. दूर देश के मामलों पर आपका जोर रहेगा.

शुभ अंक: 3, 5 और 6
शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. व्यर्थ खर्च न करें.


तुला राशि: तुला राशि वाले आज आर्थिक कार्यों में पहल और सकारात्मकता बनाए रखेंगे. पेशेवर लेनदेन में आप तेज़ी दिखाएंगे. कारोबारी सफलता बढ़ाने पर आपका जोर रहेगा, और शुभ कार्य गति पकड़ेंगे. नवीन मामलों में सामंजस्य बनाए रखेंगे. आर्थिक कार्यों को अपनों के समर्थन से पूरा करने पर ध्यान दें. प्रतिस्पर्धा में आप आगे रहेंगे .पेशेवर प्रदर्शन में सुधार आएगा.

Advertisement

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सक्रियता बढ़ाएं.


वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के जातकों का कामकाजी संवाद आज प्रभावपूर्ण रहेगा. प्रबंधन के कार्यों में आप बेहतर बने रहेंगे. जिम्मेदारों से सीख और सलाह लेते रहें, जिससे आपकी प्रतिभा का लाभ आपको मिलेगा. विविध प्रयास बेहतर बने रहेंगे. शासन की नीतियों का पालन करें. योजनाओं में आपको अपेक्षित सफलता मिलेगी. पैतृक मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपको बड़ों का सहयोग मिलेगा.

शुभ अंक: 3, 6 और 9
शुभ रंग: चमकीला लाल

आज का उपाय: दैत्यनाशिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. वादा निभाएं.


धनु राशि: धनु राशि वालों के लिए आज चहुंओर शुभता बनी रहेगी. आपके भाग्य का संचार बढ़ेगा, और आपको वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा. आपका आर्थिक पक्ष संवर पर रहेगा. प्रबंधकीय क्षमता पर ज़ोर बनाए रखें. अपनी साख और सहयोग में वृद्धि करें. भेंट-संवाद में आप महत्वपूर्ण बात कह सकेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे, आपका फोकस अपने लक्ष्य पर रहेगा.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

Advertisement

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. तीर्थ जाएं.


मकर राशि: मकर राशि के जातकों को लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखनी चाहिए. न्यायिक आदेशों का पालन करें. कामकाज में स्पष्टता बनाए रखें. वाणी और व्यवहार में विवेक और विनम्रता बढ़ाएं. सभी का मान-सम्मान रखें. नए लोगों से भेंट में स्पष्टता बनाए रखें. खान-पान का ध्यान रखें. विविध कार्यों में सजगता से काम लें.

शुभ अंक: 6, 8 और 9
शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. अनुशासन बढ़ाएं.


कुंभ राशि:कुंभ राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी. सुख-वैभव में वृद्धि होगी. निजी विषयों में विनय और विवेक से काम लें. प्रियजनों के साथ से अनुकूलन बढ़ेगा. इच्छित परिणामों से आप उत्साहित रहेंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. घरेलू मामलों में सीख-सलाह बढ़ाएं. टीम वर्क पर अपना फोकस रखें.

शुभ अंक: 3, 5, 6 और 8
शुभ रंग: जामुनी
आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. बड़ी सोच रखें.

Advertisement


मीन राशि: मीन राशि के जातक कामकाज में अपनी मेहनत और लगन से परिस्थितियों पर जीत हासिल करने में सफल होंगे. पेशेवर संबंधों के प्रति सावधान बने रहें. अपनी कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएं. मेहनत और लगन से आगे बढ़ेंगे. चर्चा-संवाद में सहज संकोच दिखाएंगे. अपनों का दबाव बना रह सकता है, लेकिन रिश्ते मजबूत होंगे.

शुभ अंक: 3, 6 और 9
शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. प्रबंधन बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement