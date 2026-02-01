Aaj ka Rashifal 2 फ़रवरी 2026: सोमवार के दिन तुला राशि वालों का व्यापार पर रहेगा फोकस, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: उतावली से बचें, वाणी पर रखें नियंत्रण

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन धैर्य के साथ आगे बढ़ने का है. आपको दूसरों की बातों में आकर किसी भी तरह की जल्दबाजी दिखाने से बचना चाहिए. विशेष रूप से वित्तीय और व्यक्तिगत विषयों में कोई भी फैसला तुरंत न लें. अपनी वाणी और व्यवहार पर पूरा फोकस रखें. विवेक और विनम्रता से काम लेने पर आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे.

घर में सुख और हर्ष का वातावरण बना रहेगा और प्रबंधन से जुड़े मामले आपके पक्ष में रहेंगे. पेशेवर संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी और प्रशासनिक प्रयासों को गति मिलेगी. अपनों को आदर-सम्मान देना न भूलें. करियर और व्यापार की स्थिति वैसी ही बनी रहेगी जैसी आप उम्मीद कर रहे हैं. रक्त संबंधों में मजबूती आएगी और घर से दूरियां कम होंगी.

शुभ अंक: 2, 5 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. 'ओम् नमः शिवाय' एवं 'ओम् सों सोमाय नमः' का जाप करें. जिद से बचें.

वृष: सक्रियता और परंपरागत व्यवसाय पर जोर

वृष राशि के लोग आज कामकाज में पूरी सक्रियता बनाए रखेंगे. आपके परंपरागत प्रयासों में गति आएगी और वाणिज्यिक मामले आपके पक्ष में बनते नजर आएंगे. नीति और नियमों का पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी है. बड़ों का आशीर्वाद और आदर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. आज आपको कुछ शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं, जो आपके मन को प्रसन्न करेंगी.

व्यवसायिक दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहने वाला है. बंधुजनों का सहयोग मिलेगा और आप अपने परंपरागत व्यवसाय से जुड़कर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. कामकाज में गंभीरता बढ़ाएं, जिससे आपको सहज सफलता मिलेगी. आज कुछ शुभ प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं और प्रशासनिक कार्य आसानी से सध जाएंगे. सहकारिता पर आपका विशेष जोर रहेगा.

शुभ अंक: 2, 5 और 6

शुभ रंग: चांदी समान

आज का उपाय: देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. 'ओम् नमः शिवाय' एवं 'ओम् सों सोमाय नमः' का जाप करें. व्यवस्था से जुड़ें.

मिथुन: भव्य जीवनशैली और मधुर व्यवहार

मिथुन राशि के जातकों का आज भव्यता के साथ जीवन जीने में विश्वास बढ़ेगा. घर-परिवार में हर्ष और आनंद के क्षण निर्मित होंगे, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा. आपके हितलाभ में वृद्धि होगी और आप अपनों से संबंध संवारने के प्रयास बढ़ाएंगे. रहन-सहन में सुधार होगा और परिवार के साथ आपकी करीबी बढ़ेगी.

कामकाज में पूरा उत्साह दिखाएं, लेकिन ध्यान रहे कि भावुकता में आकर कोई निर्णय न लें. आज आपके घर अतिथियों का आगमन हो सकता है. वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें, इससे आपका संकोच कम होगा. मेलजोल बढ़ाने में आपकी रुचि रहेगी और रक्त संबंधों में मजबूती आएगी. आर्थिक मामलों को आज नई गति मिलने के संकेत हैं.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. 'ओम् नमः शिवाय' एवं 'ओम् सों सोमाय नमः' का जाप करें. विनम्रता बनाए रखें.

कर्क: कार्य व्यापार में तेजी और रचनात्मकता

कर्क राशि के लोगों के कार्य और व्यापार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी. आप अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को मूर्तरूप देने के लिए लगातार प्रयास करेंगे. उमंग और उत्साह के साथ काम करना आपकी विशेषता रहेगी. प्रियजनों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का समय है. प्रेम और स्नेह के प्रयासों में गति आएगी और निजी विषयों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी.

आज आप कुछ नवीन कार्यों से जुड़े रहेंगे, जिससे आपकी रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. आपके प्रयासों में अनुकूलता रहेगी और व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेंगे. अनुबंधों के नए योग बन सकते हैं, इसलिए नवाचार बनाए रखें. आपके संबंधों में सुधार होगा और लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे. मेहमानों के आगमन से घर में रौनक रहेगी.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: चांदी के समान

आज का उपाय: देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. 'ओम् नमः शिवाय' एवं 'ओम् सों सोमाय नमः' का जाप करें. नवाचार रखें.

सिंह: सूझबूझ से लें निर्णय, बजट पर दें ध्यान

सिंह राशि के जातकों को आज सभी पहलुओं की उचित जांच करने के बाद ही कोई जरूरी निर्णय लेना चाहिए. समय मिश्रित प्रभाव वाला बना हुआ है, इसलिए बड़ों की सलाह लेकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. कामकाज में सहजता बनाए रखें और नीति-नियमों के अनुसार ही अपने कार्यों को पूरा करें. समता और न्याय पर आपका विशेष जोर होना चाहिए.

वैदेशिक मामलों में आज गति आ सकती है. आपको अपने बजट के अनुसार चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कार्य की गति आज थोड़ी धीमी रह सकती है. रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए सबको जोड़ने की कोशिश करें. आपके भीतर त्याग और सहयोग की भावना बढ़ेगी. प्रबंधन में स्पष्टता बनाए रखें और सभी का सम्मान करें.

शुभ अंक: 1, 2 और 5

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. 'ओम् नमः शिवाय' एवं 'ओम् सों सोमाय नमः' का जाप करें. विनम्रता बढ़ाएं.

कन्या: आर्थिक लाभ और मान-सम्मान में वृद्धि

कन्या राशि के जातक आज हर क्षेत्र में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन करने में सफल होंगे. आपके आर्थिक और व्यवसायिक विषय संवरेंगे. करियर और कारोबार में विस्तार के नए अवसर मिल सकते हैं. आय के नवीन स्रोत निर्मित होने के प्रबल संकेत हैं, जिससे आपकी जीत का प्रतिशत बढ़ेगा. आर्थिक गतिविधियों में आपकी स्थिति काफी प्रभावपूर्ण रहेगी.

प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े रुके हुए कार्य आज बन जाएंगे. समाज और कार्यक्षेत्र में आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. परिवार के लोग आपके प्रति सहयोगी रहेंगे. आप सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव आपको आगे बढ़ाएगा और हितलाभ में सुधार होगा. अपने प्रबंधन कौशल पर आज विशेष जोर दें.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: मूनलाइट

आज का उपाय: देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. 'ओम् नमः शिवाय' एवं 'ओम् सों सोमाय नमः' का जाप करें. लक्ष्य रखें.

तुला: वित्तीय प्रबंधन और व्यावसायिक सफलता

तुला राशि के जातकों के वित्तीय प्रबंधन के प्रयास आज सफल होंगे. शासन और सत्ता से जुड़े मामलों में तेजी आएगी. व्यावसायिक गतिविधियों में भी आप तेजी बनाए रखेंगे. कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें. आपको अपने कला-कौशल और पुराने अनुभव का पूरा लाभ मिलेगा. पैतृक विषयों में भी गति देखने को मिलेगी.

पेशेवर जीवन में आपको इच्छित सफलता मिलने के योग हैं. जो भी असहजताएं पहले थीं, वे अब दूर होंगी. आप अपने समकक्षों का भरोसा जीतने में कामयाब रहेंगे. वाणिज्य और व्यापार पर आपका पूरा फोकस रहेगा, जिससे कामकाज के प्रभाव में वृद्धि होगी. विभिन्न कार्यों में तेजी आएगी और चारों ओर से इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे.

शुभ अंक: 2, 5 और 6

शुभ रंग: दूधिया

आज का उपाय: देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. 'ओम् नमः शिवाय' एवं 'ओम् सों सोमाय नमः' का जाप करें. सहकार बढ़ाएं.

वृश्चिक: भाग्य का साथ और बड़ी उपलब्धि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्य की चाल आज पूरी तरह पक्ष में बनी हुई है. हर क्षेत्र में आपकी प्रतिभा का प्रदर्शन बढ़ेगा. व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में आप नई पहल करेंगे. अपने साहस और पराक्रम से आप महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. आज आप विभिन्न चर्चाओं में शामिल होंगे और वरिष्ठों का सानिध्य प्राप्त करेंगे.

कार्य विस्तार में आपकी रुचि बढ़ेगी और पुण्य कार्यों में भी वृद्धि होगी. आस्था और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें. मित्रों का समर्थन आपके साथ रहेगा और साख-सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी. महत्वपूर्ण वार्ताएं आज सफल रहेंगी. आप बिना किसी संकोच के आगे बढ़ें, क्योंकि आज आप कोई बड़ी उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं.

शुभ अंक: 5 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. 'ओम् नमः शिवाय' एवं 'ओम् सों सोमाय नमः' का जाप करें. आस्था बढ़ाएं.

धनु: सतर्कता बरतें और स्वास्थ्य का रखें ख्याल

धनु राशि के जातकों के लिए पारिवारिक मामले सुखद रहेंगे, लेकिन आपको अपने व्यक्तिगत संबंधों पर उम्मीदों का अधिक बोझ नहीं डालना चाहिए. समय मिलीजुली परिस्थितियों का संकेत दे रहा है. घरवालों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन बड़ों की सीख और सलाह को अनदेखा न करें. स्वास्थ्य के प्रति आज आपको विशेष रूप से सजग रहने की जरूरत है.

अपनी तैयारी पर जोर दें और शोधकार्यों में रुचि बढ़ाएं. अपने व्यवहार में बड़प्पन रखें. कामकाज में आज आकस्मिकता बनी रह सकती है, इसलिए सभी मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी जांच-पड़ताल जरूर करें. सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने से आप बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं.

शुभ अंक: 2 और 3

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. 'ओम् नमः शिवाय' एवं 'ओम् सों सोमाय नमः' का जाप करें. धैर्य बनाए रखें.

मकर: साझेदारी और टीमवर्क से मिलेगी सफलता

मकर राशि के जातक आज अपनी टीम को साथ लेकर आगे बढ़ने में सहज रहेंगे. पेशेवर लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे. साझेदारी और सहकारिता के माध्यम से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे. उद्योग और व्यापार में आप सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे. दाम्पत्य जीवन में सुख और सौख्य बना रहेगा.

अपने शरीर से मिलने वाले संकेतों पर ध्यान दें और स्वास्थ्य का ख्याल रखें. नियमों की अनदेखी करने से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. व्यवस्था पर आपका पूरा बल बना रहेगा और आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. साथी की उम्मीदें बढ़ेंगी और परिजन भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे. स्थायित्व को आज विशेष बल मिलेगा.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. 'ओम् नमः शिवाय' एवं 'ओम् सों सोमाय नमः' का जाप करें. मदद बनाए रखें.

कुंभ: जिम्मेदारियां निभाएं और समय प्रबंधन पर दें ध्यान

कुंभ राशि के लोग पेशेवर विषयों में आज सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि अपनी क्षमता से अधिक भार न उठाएं. मित्रों की मदद आपको मिलती रहेगी और सेवाकार्यों में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा. समय प्रबंधन में ढिलाई करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है.

विविध प्रयासों में सतर्कता बनाए रखें और अपनी व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. नौकरीपेशा लोग कार्यस्थल पर अपेक्षित प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे. मेहनत से ही आप अपनी जगह बना पाएंगे, इसलिए सक्रियता लाएं. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें और अपने व्यवहार में बड़प्पन लाएं. खर्च और लेनदेन के मामलों में सावधानी रखें.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: मटमैला

आज का उपाय: देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. 'ओम् नमः शिवाय' एवं 'ओम् सों सोमाय नमः' का जाप करें. धैर्य रखें.

मीन: शिक्षा और भावनात्मक मामलों में सुखद परिणाम

मीन राशि के जातकों का आज अकादमिक शिक्षा पर पूरा फोकस बना रहेगा. आप भावनात्मक मामलों में काफी सक्रियता दिखाएंगे और मित्रों के साथ संबंधों में मिठास बढ़ेगी. आज होने वाली चर्चा और संवाद से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है.

अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में आप सबसे आगे रहेंगे. आपके पद और प्रभाव में वृद्धि होगी और संतान की ओर से कोई सुखद सूचना मिल सकती है. साथी और सहयोगी आज आपके काम में मदद करेंगे. जीत का संकल्प बनाए रखें और नीति-नियमों का पालन करें. आज आप करीबियों के साथ भ्रमण या मनोरंजन पर जा सकते हैं.

शुभ अंक: 2 और 3

शुभ रंग: सफेद चंदन

आज का उपाय: देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. 'ओम् नमः शिवाय' एवं 'ओम् सों सोमाय नमः' का जाप करें. अध्ययन बढ़ाएं.

