Aaj ka Rashifal 2 दिसंबर 2025: सिंह राशि वाले आर्थिक कार्यों में प्राप्त करेंगे नई ऊंचाइयां, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातक आधुनिक तरीकों को अपनाने में आगे रहेंगे. करियर कारोबार के मामले गति लेंगे. रचनात्मकता को बढ़ावा देंगे. रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. सृजनात्मक कार्य संवारेंगे. विविध प्रयासों में तेजी आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा. सभी क्षेत्रों में शुभता और साख बढ़ेगी. प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेगा. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. साझेदारी में सफलता पाएंगे. आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी पर घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. रुटीन संवारें.

वृष: वृष राशि के लोगों को वाणिज्यिक लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखनी चाहिए. रिश्तों में सहयोग सहकार बनाए रखें. दूर देश के मामले साधेंगे. सहज गति से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. पेशेवरता से काम लेंगे. लेनदेन में सावधानी बरतेंगे. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. दान धर्म में रुचि रहेगी. लापरवाही न बरतें. वित्तीय परिस्थिति मिलीजुली रहेगी. विभिन्न कार्यों में अनुशासन पर जोर दें. घर में सामंजस्य रहेगा. खर्च पर अंकुश रखें.

शुभ अंक: 2, 5, 6 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी पर घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. दान धर्म बढ़ाएं. धैर्य न छोड़ें.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को आर्थिक कार्यों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए. पेशेवर गतिविधियों में आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों में गति आएगी. उमंग उत्साह के साथ कार्य करेंगे. मित्रों को साथ बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार प्रभावी रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे. अध्ययन अध्यापन में अच्छा करेंगे. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. सूझबूझ से काम लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. विस्तार की सोच रखेंगे. वातावरण इच्छित बना रहेगा. करियर पर फोकस रखेंगे. कारोबारी लाभ संवरेगा.

शुभ अंक: 2, 5 और 9

शुभ रंग: गुड़ समान

आज का उपाय: भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी पर घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. पहल बनाए रहें. बड़ा सोचें.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को शासन की नीतियों का सम्मान बनाए रखना चाहिए. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. कामकाजी विषयों पर जोर रखेंगे. अनुपालन व अनुशासन बढ़ाएंगे. निजी विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. विभिन्न सफलताओं से उत्साहित रहेंगे. सम्मानित हो सकते हैं. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. लेनदेन में संकोच हटेगा. भवन वाहन के प्रयास फलेंगे. सुविधा संसाधन बढ़ेंगे. प्रबंधकीय गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कारोबारी संबंध बल पाएंगे.

शुभ अंक: 2, 5 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी पर घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. सहकार बनाए रखें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों के भाग्य के मामले पक्ष में बनेंगे. सकारात्मक वातावरण का लाभ उठाएंगे. महत्वपूर्ण प्रयासों में सक्रियता दिखाएंगे. संचार मजबूत होगा. धार्मिक यात्रा पर जाएंगे. मनोरंजन में रुचि बनी रहेगी. विनम्रता से काम लेंगे. महत्वपूर्ण विषय गति लेंगे. अनुकूलन बना रहेगा. कला कौशल से लक्ष्य साधेंगे. नवीन ऊंचाइयों के लिए सक्रियता बढ़ाएंगे. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. आस्था विश्वास बल पाएंगे. लंबी यात्रा संभव है. आर्थिक एवं सामाजिक विषय पक्ष में रहेंगे.

शुभ अंक: 1, 5 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी पर घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. तीर्थ यात्रा पर जाएं.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को सेहत से समझौता करने व मौसमी सावधानियों में लापरवाही बरतने से बचना चाहिए. परिवार के लोगों से सजगता बनाए रखें. सब से बनाकर चलें. भेंटवार्ता में गंभीर व सहनशील रहेंगे. आर्थिक क्षेत्रों में आकस्मिकता रहेगी. संकेतों को अनदेखा न करें. परिजनों का समर्थन बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार में सहज संतुलन रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मित्रों का सहयोग बना रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर अतिरिक्त ध्यान देंगे. अपनों की सीख सलाह को नजरअंदाज न करें.

शुभ अंक: 2, 5 और 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी पर घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अपरिचित से दूर रहें.

तुला: तुला राशि के जातकों में उद्योग व्यापार में सकारात्मकता बढ़ेगी. साझीदार के प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. सहयोग व सहकारिता का भाव बढ़ेगा. नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा. योजनाओं को गति देंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. भूमि भवन के मामले हल होंगे. विविध प्रयास बनाए रखेंगे. स्थायित्व पर जोर रहेगा. आर्थिक पक्ष बल पाएगा. विभिन्न कार्यों में गति बनाए रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे.

शुभ अंक: 2, 5, 6 और 9

शुभ रंग: शहद समान

आज का उपाय: भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी पर घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. विनम्र रहें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को कामकाज में मेहनत व लगन से परिणाम पक्ष में बनाए रखने चाहिए. लेनदेन में सजग रहेंगे. बजट के अनुसार चलेंगे. धूर्त से दूरी बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे. कौशल से जगह बनाएंगे. लिखापढ़ी में सावधानी बनाए रहेंगे. सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. अनुबंधों का पालन करेंगे. स्मार्ट डिले की नीति पर जोर देंगे. सेवाक्षेत्र में अच्छा करेंगे. कर्मठता से स्थिति को साधेंगे. आय-व्यय ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 5 और 9

शुभ रंग: चमकीला लाल

आज का उपाय: भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी पर घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. तर्क पर जोर रखें.

धनु: धनु राशि के जातकों को घर परिवार में परस्पर सहयोग बढ़ाना चाहिए. साहस और आत्मविश्वास से परिणाम पक्ष में रहेंगे. साख सम्मान में वृद्धि बनाए रखें. मित्रों से भेंट मुलाकात होगी. कार्य व्यापार में जोखिम लेने की सोच रहेगी. मन की बात कहने में सहजता बनाए रखें. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. निजी संबंधों में सुधार होगा. लाभ में वृद्धि होगी. मित्रों का सहयोग समर्थन पाएंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी. सीखने सिखाने पर जोर देंगे. बौद्धिक पक्ष मजबूत रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से करेंगे.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी पर घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. पहल बढ़ाएं.

मकर: मकर राशि के लोगों के व्यक्तिगत मामले सामान्य रहेंगे. प्रबंधन व प्रशासन से जुड़े मामलों में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन रहेगा. कार्यव्यवस्था को मजबूत बनाए रखेंगे. घर से करीबी बढ़ेगी. सुख सौख्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. सबके प्रति मान-सम्मान का भाव रखेंगे. तर्क बहस से बचेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. करियर व्यवसाय बल पाएगा. योजनाएं रुटीन में आगे बढ़ेंगी. व्यावसायिक पक्ष संतुलित रहेगा. प्रबंधन उम्मीद से अच्छा रहेगा.

शुभ अंक: 2, 5, 8 और 9

शुभ रंग: मडकलर

आज का उपाय: भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. क्षमाभाव बढ़ाएं.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को नकारात्मक चर्चाओं व चिंताओं से मुक्त रहना चाहिए. सामाजिक गतिविधियां में सक्रियता रहेगी. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. आर्थिक मामले संवरेंगे. विविध प्रयासों में तेजी आएगी. सुविधाएं बढ़ाने में रुचि रहेगी. विविध मामले अपेक्षा से बेहतर रहेंगे. करीबियों का समर्थन मिलेगा. शिक्षा के प्रयास फलेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. दीर्घजीवी योजनाएं संवरेंगी. जरूरी सूचनाएं प्राप्त होंगी. स्वजनों के साथ समय बिताएंगे. सहकारिता पर जोर रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में दूरदर्शिता रखेंगे.

शुभ अंक: 2, 5, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी को घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. आशंका में न आएं.

मीन: मीन राशि के लोगों के घर परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. संबंधियों से तालमेल बढ़ाएंगे. सभी से परस्पर आदर स्नेह बनाए रखेंगे. धनधान्य को बल मिलेगा. परिजन मदद बनाए रखेंगे. रहन सहन प्रभावपूर्ण रहेगा. वचन के पक्के रहेंगे. भ्रम बहकावे में न आएं. व्यवस्था पर जोर दें. सबसे सामंजस्य रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. रुटीन को बेहतर रखेंगे. विनम्रता बनी रहेगी. सभी का साथ और समर्थन पाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. आपसी मतभेदों में कमी आएगी. संपत्ति के मामले हल होंगे.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी पर घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सत्कार का भाव रखें.

