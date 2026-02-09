scorecardresearch
 
Shatabhisha Nakshatra: राहु के नक्षत्र में शुक्र, 4 राशियों के लिए बनेगा खास धन योग

Shatabhisha Nakshatra: शतभिषा नक्षत्र का संबंध गोपनीयता, एकांत, रहस्य, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, चिकित्सा, ज्योतिष और हीलिंग से माना जाता है. इस नक्षत्र का प्रभाव व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है और कठिन परिस्थितियों से उबरने की क्षमता देता है.

इस नक्षत्र का प्रभाव व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है.
Shatabhisha Nakshatra : ज्योतिष के अनुसार 11 फरवरी 2026, बुधवार सुबह लगभग 8:56 बजे शुक्र ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करेंगे. वो 22 फरवरी 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे, जिसके बाद वे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे. शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और राहु, शुक्र के मित्र ग्रह माने जाते हैं, इसलिए जब शुक्र मित्र ग्रह के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो यह समय भौतिक सुखों, लग्ज़री, अचानक धन लाभ और जीवन में नई संभावनाओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है. यह गोचर खासतौर पर तकनीक, चिकित्सा, रिसर्च और कला से जुड़े लोगों के लिए अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है.

वृषभ राशि:
वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर बेहद शुभ रहने वाला है क्योंकि शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं. इस दौरान आपके जीवन में सुख-सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी. अगर आप काफी समय से गाड़ी, ज्वेलरी या किसी महंगी चीज को खरीदने की योजना बना रहे थे तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आराम भरा समय मिलेगा.

मिथुन राशि:
मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर भाग्य को मजबूती देगा. इस दौरान आपको अचानक कहीं से रुका हुआ धन मिल सकता है. राहु के नक्षत्र में शुक्र आपको नए और अलग तरीके से सोचने की क्षमता देंगे, जिससे बिजनेस और कामकाज में लाभ के योग बनेंगे. साथ ही छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकती हैं.

कुंभ राशि:
कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर खास रहेगा क्योंकि शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में ही आता है. शुक्र का यहां गोचर आपके व्यक्तित्व में जबरदस्त निखार लाएगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. प्रेम संबंधों के लिए यह समय बेहद सुनहरा माना जा रहा है.  शेयर मार्केट या जोखिम से जुड़े निवेश में भी इस दौरान अचानक बड़ा फायदा मिलने की संभावना है. 

तुला राशि:
तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर शुभ फल देने वाला रहेगा क्योंकि आपके स्वामी भी शुक्र ही हैं. पंचम भाव में शुक्र का प्रभाव आपकी बुद्धि और रचनात्मकता को बढ़ाएगा, जिससे पढ़ाई करने वाले छात्रों को अच्छा परिणाम मिल सकता है. कला, मीडिया और फिल्म जगत से जुड़े लोगों को कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. संतान पक्ष से भी कोई शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं. 

---- समाप्त ----
