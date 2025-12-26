scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Yuti Drishti Yog 2026: नए साल 2026 की शुरुआत में बुध-शुक्र बनाएंगे युति दृष्टि योग, इन 4 राशियों को फूंक फूंक कर रखना होगा कदम

Yuti Drishti Yog 2026: नए साल 2026 के जनवरी महीने में बुध- शुक्र की युति से युति दृष्टि योग बन रहा है. ज्योतिष शास्त्र में यह योग बहुत ही अशुभ माना जाता है. साल की शुरुआत में इस योग के बनने से कई राशियों को आर्थिक, पारिवारिक और करियर से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

Advertisement
X
साल 2026 की शुरुआत में बुध शुक्र की युति से युति दृष्टि योग बनेगा (Photo: Getty Images)
साल 2026 की शुरुआत में बुध शुक्र की युति से युति दृष्टि योग बनेगा (Photo: Getty Images)

Yuti Drishti Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध और शुक्र को शुभ प्रभाव देने वाले ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन हर स्थिति में इनका असर लाभकारी हो, ऐसा जरूरी नहीं होता. कई बार ग्रहों की विशेष चाल और आपसी संबंध के कारण इन्हीं शुभ ग्रहों से अशुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं. खासतौर पर साल 2026 के पहले महीने जनवरी में बुध-शुक्र की युति से बनने वाला युति दृष्टि योग कुछ राशियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. 

द्रिक पंचांग के मुताबिक, 29 जनवरी 2026 को दोपहर लगभग 3 बजकर 42 मिनट पर ग्रहों के राजकुमार बुध और वैभव के कारक शुक्र एक-दूसरे के साथ 0 डिग्री पर स्थित होंगे. बुद्धि, तर्क, व्यापार और गणना के कारक बुध तथा प्रेम, सौंदर्य, कला और धन के प्रतीक शुक्र की यह युति एक विशेष योग का निर्माण करेगी. इस योग का प्रभाव सभी पर समान नहीं रहेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 की शुरुआत में किन चार राशियों को इस युति दृष्टि योग के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है. 

मेष

सम्बंधित ख़बरें

The Sun will transit into Saturn's sign, Capricorn, which will be a conjunction between the Sun and Saturn.
सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन लाएगा बड़ा बदलाव, 3 राशियों के लिए बेहद शुभ समय
navpancham rajyog 2025 yuti of budh uranus
15 जनवरी को बनेगा नवपंचम राजयोग! चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य
धनु राशि वाले अतिथियों का सत्कार करेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल
मीन राशि वाले जिद पर कंट्रोल रखें, जानें क्या कहती है आपकी राशि
कुंभ राशि वाले मन के संकोच दूर करें, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष राशि वालों के खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. पैसों को लेकर गलत फैसले लेने की आशंका है. नौकरी में जल्दबाजी या गुस्से में दी गई प्रतिक्रिया नुकसान करा सकती है. व्यापार में पार्टनर से मतभेद हो सकते हैं. घर-परिवार में भी तनाव का माहौल बन सकता है, इसलिए शांत रहना जरूरी होगा. 

Advertisement

सिंह

सिंह राशि के जातकों का मन अस्थिर रह सकता है. रिश्तों में शक और गलतफहमी बढ़ने की संभावना है. ऑफिस में किसी की बातों पर आंख बंद कर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है. काम में मन न लगने से गलतियां हो सकती हैं, जिससे तनाव बढ़ेगा. 

धनु

धनु राशि वालों को करियर और धन को लेकर असमंजस बना रह सकता है. निवेश, उधार या किसी नई डील में नुकसान की आशंका है. रिश्तों में दिखावा बढ़ सकता है, लेकिन अंदरूनी संतुष्टि कम रहेगी. किसी भी बड़े फैसले से पहले सोच-विचार जरूरी है. 

मीन

मीन राशि वालों पर काम का दबाव बढ़ सकता है. ऑफिस में जिम्मेदारियां तो मिलेंगी, लेकिन मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद हो सकते हैं. लगातार तनाव के कारण थकान और नींद की समस्या भी हो सकती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement