Vaishnavi Sharma: पिता ने कुंडली देख कहा था क्रिकेटर बनेगी, WPL में वैष्णवी शर्मा ने किया कमाल

WPL में मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच में 20 वर्षीय वैष्णवी शर्मा ने डेब्यू किया. उन्हें गुनालन कामिलिनी की जगह मौका मिला. श्रीलंका के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल खेल चुकीं वैष्णवी के पिता एक ज्योतिषविद हैं और उन्होंने बचपन में ही कुंडली देखकर उनके क्रिकेटर बनने की भविष्यवाणी कर दी थी.

वैष्णवी शर्मा के पिता ने बरसों पहले कुंडली देखकर की थी उनके क्रिकेटर बनने की भविष्यवाणी (Photo: BCCI)
वैष्णवी शर्मा के पिता ने बरसों पहले कुंडली देखकर की थी उनके क्रिकेटर बनने की भविष्यवाणी (Photo: BCCI)

Vaishnavi Sharma: WPL में आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैच में 20 वर्षीय वैष्णवी शर्मा का डेब्यू भी हुआ है. उन्हें विकेटकीपर-बल्लेबाज गुनालन कामिलिनी की जगह टीम में मौका मिला. वैष्णवी शर्मा ने पिछले साल श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज में टी-20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में डेब्यू किया था. मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से आने वाली इस क्रिकेटर के करियर से जुड़ी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है. दरअसल, वैष्णवी के पिता एक ज्योतिषविद हैं और उन्होंने बहुत पहले अपनी बेटी की कुंडली देखकर बता दिया था कि वो आगे चलकर क्रिकेटर बनेगी.

ज्योतिषविद पिता की बरसों पहले की भविष्यवाणी सच हो गई है. टी-20 इंटरनेशनल में डेब्यू के बाद WPL में भी उनका डेब्यू हो गया है. पिछले साल ही भारत के लिए वैष्णवी ने टी-20 इंटरनेशन फॉर्मेट में डेब्यू किया था. तब सोशल मीडिया पर उनकी गेंदबाजी और क्यूटनेस दोनों की खूब चर्चा हुई थी. इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स बढ़कर अचानक लाखों की संख्या में पहुंच गए थे. कई लोगों ने तो उन्हें नेशनल क्रश तक कह दिया था. अब वैष्णवी ने WPL में डेब्यू से भी कमाल कर दिखाया है.

पिता की भविष्यवाणी कैसे हुई सच?

वैष्णवी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि क्रिकेटर बनना उनके भाग्य में लिखा था. क्रिकेटर का ये सफर चार साल की छोटी सी उम्र में शुरू हुआ था. मेरे पिताजी एक ज्योतिषी हैं और उन्होंने ही मेरी कुंडली देखकर बताया था कि मुझे खेल या चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए.

फिर सवाल मेरी दिलचस्पी का भी था, कि मैं आगे चलकर कहां अच्छा कर सकती हूं. कुछ समय बाद उन्हें पता चल गया कि मेरी दिलचस्पी खेलों में अधिक है. तकरीबन सात साल की उम्र में मैंने क्रिकेट को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया. मैं रेगुलर शाम को प्रैक्टिस करने ग्राउंड जाने लगी. वैष्णवी ने बताया था कि उन्होंने 11-12 साल की उम्र में मध्य प्रदेश के लिए अंडर-16 में अपना पहला मैच खेला था. तब ये बीसीसीआई के अंतर्गत नहीं था. लेकिन यहीं से उन्हें पहचान मिलनी शुरू हो गई थी.

अंडर-19 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन
वैष्णवी शर्मा 2025 में ICC अंडर-19 महिला टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी थीं. इस टूर्नामेंट में वैष्णवी ने 6 मैचों में 17 विकेट चटकाए थे. इस वर्ल्ड कप में वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजी भी रही थीं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5 रन देकर 5 विकेट रहा था.

---- समाप्त ----
