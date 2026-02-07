scorecardresearch
 
Weekly Rashifal 9 feb-15 Feb 2026: कुंभ राशि वालों को होगा धन लाभ, जानें आपकी राशि के लिए कैसा है फरवरी का नया सप्ताह

फरवरी का नया सप्ताह 9 से 15 फरवरी तक रहेगा, जिसका समापन फाल्गुन माह की शिवरात्रि पर होगा. ज्योतिषीय के अनुसार, यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

फरवरी का नया सप्ताह 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक रहेगा. (Photo: ITG)
Weekly Rashifal 9 feb-15 Feb 2026: फरवरी माह का नया सप्ताह शुरू होने वाला है. यह सप्ताह 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक रहेगा. खास बात ये है कि इस सप्ताह का समापन फाल्गुन माह की शिवरात्रि पर हो रहा है. ऐसे में ज्योतिषविदों का कहना है कि नया सप्ताह कई राशियों को शुभ परिणाम दे सकता है. इन राशियों को करियर, व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त लाभ मिल सकते हैं. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

मेष राशि (Aries)
यह समय आपकी नेतृत्व क्षमता को निखारने का काम करेगा. कार्यस्थल पर बड़ी और अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. करियर या व्यवसाय में बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो आगे बढ़ सकते हैं. आत्मविश्वास के साथ फैसला करें.
लकी नंबर: 9
लकी रंग: लाल
सप्ताह क उपाय: रविवार के दिन सूर्य को जल अर्पित करें.

वृषभ राशि (Taurus)
लगातार किए गए प्रयासों का अच्छा फल मिल सकता है. प्रमोशन या मान-सम्मान के योग बनते दिख रहे हैं. नई नौकरी या अवसर तलाशने के लिए समय अच्छा है. धैर्य और निरंतरता बनाए रखें.
लकी नंबर: 6
लकी रंग: सफेद
सप्ताह क उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें.

मिथुन राशि (Gemini)
इस सप्ताह एक साथ कई काम संभालने की आपकी क्षमता आपको आगे बढ़ाएगी. हालांकि काम का भार थोड़ा ज्यादा रहेगा. नौकरी में बदलाव पर विचार कर सकते हैं. नई दिशा में कदम बढ़ाने का सही समय है.
लकी नंबर: 5
लकी रंग: हरा
सप्ताह क उपाय: बुधवार को गणपति को दूर्वा चढ़ाएं.

कर्क राशि (Cancer)
टीमवर्क और सहयोग से लाभ मिलेगा. करियर में उन्नति के अवसर बन सकते हैं. इमोशनल होने की बजाय समझदारी से निर्णय लें. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा.
लकी नंबर: 2
लकी रंग: सफेद
सप्ताह क उपाय: प्रत्येक दिन चंद्र देव को दूध अर्पित करें.

सिंह राशि (Leo)
नेतृत्व और जिम्मेदारियां आपके हाथ में आ सकती हैं. करियर-कारोबार में नए अवसर मिलेंगे. आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है.
लकी नंबर: 1
लकी रंग: सुनहरा
सप्ताह क उपाय: रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

कन्या राशि (Virgo)
परिश्रम का फल मिलने के योग हैं. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. नए व्यावसायिक अवसरों की तलाश सफल रहेगी.
लकी नंबर: 5
लकी रंग: हरा
सप्ताह क उपाय: प्रत्येक दिन तुलसी को जल अर्पित करें.

तुला राशि (Libra)
करियर में संतुलन और स्थिरता बढ़ेगी. धनधान्य की स्थिति बेहतर होगी. करियर में बदलाव के लिए यह सही समय है. निर्णय लेते समय आत्मविश्वास रखें.
लकी नंबर: 6
लकी रंग: गुलाबी
सप्ताह क उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
मन की आवाज पर लिए गए फैसले लाभ देंगे. करियर में में कुछ अच्छे बदलाव आने वाले हैं, जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं. साहस के साथ आगे बढ़ें.
लकी नंबर: 9
लकी रंग: मैरून
सप्ताह क उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि (Sagittarius)
जोखिम लेने की प्रवृत्ति करियर में पहचान दिला सकती है. तरक्की के लिए नए रास्ते तलाशने का समय है. आत्मविश्वास और जोश बनाए रखें.
लकी नंबर: 3
लकी रंग: पीला
सप्ताह क उपाय: गुरुवार को गुरु को पीले फूल अर्पित करें.

मकर राशि (Capricorn)
नई जिम्मेदारियां और बदलाव सफलता की ओर ले जाएंगे. मेहनत का पूरा फल मिलेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें.
लकी नंबर: 8
लकी रंग: नीला
सप्ताह क उपाय: शनिवार को शनि मंत्र का जाप करें.

कुंभ राशि (Aquarius)
धन की स्थिति बेहतर रहेगी. रुपया-पैसा आसानी से आपको मिलेगा.  साहस आपको आगे बढ़ाएगा. खुद पर भरोसा रखें. रिश्ते-नाते बेहतर होंगे. हेल्थ अच्छी रहेगी.
लकी नंबर: 4
लकी रंग: आसमानी
सप्ताह क उपाय: शनिवार की शाम गरीबों को काले तिल दान करें.

मीन राशि (Pisces)
आपकी सोच और रचनात्मकता की सराहना होगी. किसी पुराने निवेश से जबरदस्त लाभ मिलने वाला है. अंतर्ज्ञान के अनुसार निर्णय लें.
लकी नंबर: 7
लकी रंग: बैंगनी
सप्ताह क उपाय: प्रत्येक दिन सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें.

