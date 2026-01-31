scorecardresearch
 
Weekly Rashifal 2026: फरवरी में लक्ष्मी नारायण राजयोग, कुंभ सहित इन 4 राशियों के लिए लकी पहला सप्ताह

फरवरी का पहला सप्ताह 2 से 8 फरवरी तक रहेगा. इस सप्ताह 6 फरवरी को कुंभ राशि में बुध-शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा. यह दुर्लभ योग चार राशियों के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है.

6 फरवरी को कुंभ राशि में बुध और शुक्र की युति होगी. (Photo: ITG)

Weekly Rashifal 2026: फरवरी माह का पहला सप्ताह 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक रहने वाला है. इस सप्ताह एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है. इस सप्ताह 6 फरवरी को कुंभ राशि में बुध और शुक्र की युति होगी. ये दोनों ग्रह कुंभ राशि में लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाने वाले हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि कुंभ राशि में बन रहा लक्ष्मी नारायण राजयोग चार राशि के जातकों को आर्थिक मोर्चे पर मालामाल कर सकता है.

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए आय के नए रास्ते खुलते दिखाई देंगे. खर्चों में इजाफा हो सकता है, लेकिन कमाई इतनी मजबूत रहेगी कि संतुलन बना रहेगा. व्यापार से जुड़े जातकों को भी इस दौरान अच्छा फायदा मिलने के संकेत हैं.  आर्थिक मोर्चे पर लाभ अनुमान से अधिक ही रहेगा. शादीशुदा जीवन सुखद रहेगा और प्रेम संबंधों में भी सामंजस्य बेहतर होगा.

वृश्चिक राशि
फरवरी के पहले सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. धन प्राप्ति के योग बनेंगे. नौकरी करने वालों को वेतन में बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है. जबकि व्यापारियों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि संभव है. कामकाज के चलते यात्रा करनी पड़ सकती है. संपत्ति से जुड़े फैसले लाभकारी साबित होंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा और लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे.

मकर राशि
मकर राशि के लिए भी यह सप्ताह आर्थिक मामलों में बेहद अनुकूल रहने वाला है. पहले किए गए किसी निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है. खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा और कर्ज से जुड़ी परेशानियां कम होंगी. बचत में वृद्धि होगी, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. लंबे समय से अटके कार्य धीरे-धीरे पूरे होंगे. पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा और सेहत में भी सुधार देखने को मिलेगा.

कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातक फिलहाल शनि की साढ़ेसाती और राहु के प्रभाव में हैं. लेकिन इस सप्ताह आपके लग्न भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग का बनना शुभ संकेत दे रहा है. अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं. गुप्त या अप्रत्याशित स्रोतों से आय हो सकती है. पैतृक संपत्ति से जुड़ा बड़ा लाभ मिलने की संभावना है. जिस लक्ष्य के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उसके इस सप्ताह पूरा होने के संकेत भी मजबूत हैं.

---- समाप्त ----
