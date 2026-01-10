scorecardresearch
 
Weekly Rashifal January 2026: सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र का गोचर, इन 5 राशियों के लिए लकी नया सप्ताह

जनवरी का नया सप्ताह 12 से 18 जनवरी तक रहने वाला है. इस सप्ताह मकर संक्रांति भी है. यह सप्ताह खास इसलिए भी है, क्योंकि शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध जैसे प्रमुख ग्रह मकर राशि में प्रवेश करेंगे. ये ग्रह गोचर कई राशियों को शुभ परिणाम देंगे.

जनवरी के इस नए सप्ताह में शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध जैसे बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा. (Photo: ITG)
Weekly Rashifal January 2026: जनवरी माह का नया सप्ताह शुरू होने वाला है. ये नया सप्ताह 12 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक रहने वाला है. इस सप्ताह मकर संक्रांति का त्योहार भी मनाया जाएगा. इतना ही, इस नए सप्ताह में शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध जैसे बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा. ये सभी ग्रह मकर राशि में गोचर करने वाले हैं. आइए जानते हैं कि यह सप्ताह सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है.

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से सुखद रहने वाला है. घर-परिवार में खुशहाली के संकेत मिलेंगे. इस दौरान ऐसे अवसर भी मिलेंगे, जो भविष्य के लिए लाभकारी साबित होंगे. लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं में अब राहत महसूस होगी. आर्थिक स्थिति में भी धीरे-धीरे सुधार होगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक मजबूती महसूस करेंगे.

मिथुन राशि
इस सप्ताह मिथुन राशि वालों का मान-सम्मान बढ़ने वाला है. नौकरीपेशा लोगों को नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जिनमें वो अपनी कार्यक्षमता को साबित कर सकेंगे. आर्थिक मोर्चे पर भी यह सप्ताह आपके पक्ष में रहने वाला है. धन लाभ के योग बनेंगे. निवेश के मामले भी अनुकूल रहने वाले हैं. प्रेम संबंधों में आपसी समझ और गहराई बढ़ेगी. 

कर्क राशि
कर्क राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह तरक्की के नए रास्ते खोलने वाला है. क्रिएटिव फील्ड में कार्यरत लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है. करियर से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. धीरे-धीरे हालात आपके पक्ष में आते महसूस होंगे. हालांकि घर-परिवार में कुछ बातों पर ध्यान देना होगा. लोगों से अलगाव न रखें. वाणी में मिठास रखें. धैर्य ध्यान निर्णय लें.

मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में उन्नति और सम्मान दिलाने वाला साबित होगा. नौकरी या व्यवसाय में कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं. दोस्तों और परिवार का सहयोग इस दौरान आपके साथ रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन लाभ के अच्छे अवसर बनेंगे. अचानक धन प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं. प्रेम जीवन रोमांटिक बना रहेगा और आप स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं.

मीन राशि
सुख और आनंद से भर देने वाला है. बड़ों का आशीर्वाद मिलने से मानसिक शांति महसूस करेंगे. प्रेम जीवन में रोमांस बना रहेगा और रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी. स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं और जितना अधिक आप आराम करेंगे, उतनी ही ऊर्जा महसूस करेंगे. घर-परिवार में उत्सव या किसी आयोजन का माहौल बन सकता है. जीवनसाथी या प्रिय से कोई उपहार मिल सकता है.

