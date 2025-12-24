scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vinayaka Chaturthi 2025 Date: आज है साल की आखिरी चतुर्थी, अद्भुत योग में होगी गणेश जी की खास कृपा

Vinayaka Chaturthi 2025 Date: गणेश चतुर्थी हर महीने की चौथी तिथि को मनाई जाती है. साल में कुल 12 बार यह तिथि आती है, लेकिन विशेष रूप से साल की अंतिम चतुर्थी का महत्व अधिक होता है. इस दिन व्रत रखना, पूजा करना और प्रसाद चढ़ाना शुभ माना जाता है.

Advertisement
X
साल की अंतिम चतुर्थी का विशेष महत्व है. (Photo: ITG)
साल की अंतिम चतुर्थी का विशेष महत्व है. (Photo: ITG)

Vinayaka Chaturthi 2025 Date: दिसंबर महीने की यह दूसरी चतुर्थी साल 2025 की आखिरी चतुर्थी है और इसे विशेष रूप से विघ्नेश्वर चतुर्थी कहा जाता है. इस दिन गणपति बप्पा की पूजा का विशेष महत्व होता है. इस वर्ष की चतुर्थी पर पंचक और भद्रा का असर भी रहेगा और साथ ही एक शुभ योग भी बन रहा है. आइए जानते हैं कि विनायक चतुर्थी की पूजा का शुभ समय कौन सा है.

विनायक चतुर्थी कब है
द्रिक पंचांग के अनुसार, 2025 की अंतिम विनायक चतुर्थी यानी पौष शुक्ल चतुर्थी 23 दिसंबर को दोपहर 12 बजकर 12 मिनट से शुरू हो चुकी है. 24 दिसंबर यानी आज दोपहर 1 बजकर 11 बजे तक इसका समापन होगा. उदयातिथि के अनुसार इस वर्ष का चतुर्थी व्रत 24 दिसंबर यानी आज रखा जा रहा है.

पूजा का शुभ मुहूर्त
इस दिन गणेश जी की पूजा का शुभ समय दोपहर 11 बजकर 19 मिनट से दोपहर 1 बजकर 11 मिनट तक रहेगा. यानी इस चतुर्थी पर करीब 1 घंटे 50 मिनट का मुहूर्त मिलेगा, जिसमें व्रत और पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

विनायक चतुर्थी 2025
भद्रा के साये में आज विनायक चतुर्थी, जानें पूजन विधि, शुभ मुहूर्त और कथा
विनायक चतुर्थी 2025
रवि योग में पड़ेगी विनायक चतुर्थी, भद्रा का भी साया, नोट कर लें शुभ मुहूर्त
Ganesh Chaturthi 2025
Ganesh Chaturthi 2025: 92 साल में कितने बदल गए लालबागचा राजा? 1934 से अब तक कई मौकों पर दिए खास संदेश
Vinayak Chaturthi 2025
गणेश चतुर्थी का चांद देखने से क्यों लगता है झूठ का कलंक? जानें पौराणिक कथा
Ganesh Chaturthi
आषाढ़ की विनायक चतुर्थी पर पढ़ें भगवान गणेश की आरती, 5 दिव्य मंत्र भी जानें

पंचक और भद्रा का महत्व
इस बार चतुर्थी के दिन पंचक और भद्रा काल रहेगा. पंचक 24 दिसंबर से शुरू होगा. भद्रा का समय आज सुबह 7 बजकर 11 मिनट से दोपहर 1 बजकर 11 मिनट तक रहेगा. ज्योतिष के अनुसार भद्रा का प्रभाव पाताल लोक में रहने के कारण पूजा-पाठ पर कोई असर नहीं करेगा. साथ ही, राहुकाल दोपहर 12:21 बजे से 1:38 बजे तक रहेगा, इस समय किसी भी शुभ कार्य से परहेज करना चाहिए.

Advertisement

बुधवार का महत्व
चतुर्थी का दिन बुधवार पड़ रहा है, जो भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है. इस दिन व्रत रखने और गणेश जी की पूजा करने से बुधवार व्रत का भी फल मिलेगा. ऐसा माना जाता है कि चतुर्थी व्रत करने से जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है, संकट दूर होते हैं, साथ ही सभी कार्य सफल होते हैं.

चंद्रमा दर्शन से बचें
इस दिन विशेष सावधानी यह रखें कि चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा झूठे कलंक और बाधाएं लगने की संभावना रहती है.

पूजा और व्रत का तरीका

सुबह स्नान करें और साफ-सुथरे स्थान पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें. गणेश जी पर लाल फूल, मोदक और हल्दी-कुंकुम चढ़ाएं. मंत्र “ॐ गण गणपतये नमः” का जाप करें. व्रत रखने वाले दिनभर फल और हल्का भोजन करें. चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, अन्यथा कलंक लगने की मान्यता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement