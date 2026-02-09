scorecardresearch
 
Vastu Upay: घर के ये गंदे कोने बन रहे तरक्की में रुकावट, जानें वास्तु के नियम

Vastu Upay: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की गंदगी केवल धूल-मिट्टी नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा का भंडार है. विशेषकर घर का ईशान कोण (उत्तर-पूर्व), मुख्य द्वार और रसोई गंदी होने पर भारी वास्तु दोष लगता है, जिससे धन हानि, कलह और बीमारियां बढ़ती हैं.

घर की ये गंदगी बनती है वास्तु दोष का कारण
Vastu Tips: घर को साफ और व्यवस्थित रखना सिर्फ आदत नहीं, बल्कि पॉजिटिव ऊर्जा बनाए रखने का तरीका भी है. माना जाता है कि जब घर के हर कोने में साफ-सफाई होती है, तो वहां सकारात्मकता बनी रहती है. लेकिन कई बार घर के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं, जिन पर हमारा ध्यान कम जाता है और वही जगहें नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती हैं. ऐसे में इन स्थानों को समय-समय पर साफ करना बहुत जरूरी होता है. वास्तु और ज्योतिष विशेषज्ञ के अनुसार, घर के कुछ खास हिस्से अगर साफ न हों तो इससे वास्तु दोष बढ़ सकता है.आइए जानते हैं किन जगहों की सफाई पर खास ध्यान देना चाहिए.

मुख्य दरवाजे पर न होने दें गंदगी

घर का मुख्य दरवाजा सिर्फ आने-जाने का रास्ता नहीं होता, बल्कि यहीं से सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है. इसे वास्तु में देहरी भी कहा जाता है.अगर इस जगह पर गंदगी हो, कूड़ादान रखा हो या मकड़ी के जाले हों, तो इसका सीधा असर घर की ऊर्जा पर पड़ता है. टूटा हुआ या खराब दरवाजा भी वास्तु दोष को बढ़ाता है.इससे धन की परेशानी, अच्छे मौकों की कमी और घर के मुखिया के सम्मान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.इसलिए मुख्य द्वार को हमेशा साफ, मजबूत और व्यवस्थित रखें.

स्टोरेज रूम को रखें व्यवस्थित

अक्सर स्टोरेज रूम में हम जरूरत से ज्यादा सामान भर देते हैं, जिससे वहां अव्यवस्था और गंदगी हो जाती है. इसी वजह से इस कमरे की सफाई भी नजरअंदाज हो जाती है. वास्तु के अनुसार, बिखरा हुआ सामान और जमी हुई धूल जीवन में रुकावटें पैदा कर सकती है.बेहतर होगा कि स्टोरेज रूम में सामान को ठीक से रखें, बेकार चीजों को हटा दें.  नियमित रूप से सफाई करें.इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.  जीवन में आ रही अड़चनें भी कम होती हैं.

छत की सफाई भी है जरूरी

घर की छत को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि यह भी ऊर्जा के प्रवाह में अहम भूमिका निभाती है. कई लोग छत पर पुराने या फालतू सामान जमा कर देते हैं, जिससे वहां ऊर्जा रुक जाती है.वास्तु मान्यताओं के अनुसार, इससे राहु और शनि से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं. इसका असर परिवार के सदस्यों की तरक्की पर पड़ सकता है,  पिता के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं. इसलिए छत को खुला, साफ और हल्का रखें ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे.

