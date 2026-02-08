scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vastu Tips : बंद किस्मत का ताला खोल देंगी ये चीजें! बस चावल के डिब्बे में छिपा दें ये एक वस्तु

Vastu Tips : वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी चमत्कारी चीजों का जिक्र है जो सोई हुई किस्मत जगा सकती हैं. मनी प्लांट से लेकर धातु के कछुए तक, ये 5 चीजें घर लाते ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. लेकिन सबसे बड़ा राज तो आपकी रसोई में रखे चावल के डिब्बे में छिपा है...

Advertisement
X
चावल के डिब्बे का टोटका
चावल के डिब्बे का टोटका

Vastu Tips : वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र मिलता है, जिन्हें घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पैसे से जुड़ी परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं. माना जाता है कि जो लोग आर्थिक रूप से सफल होते हैं, उनके घर में ये चीजें आमतौर पर पाई जाती हैं.  ये सिर्फ सजावट नहीं होतीं, बल्कि धन के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करती हैं. अगर इन 5 चीजों को घर में सही जगह और सही दिशा में रखा जाए, तो समय के साथ आर्थिक स्थिति में सुधार नजर आने लगता है और घर का माहौल भी पॉजिटिव बना रहता है.

मनी प्लांट
मनी प्लांट को धन बढ़ाने वाला पौधा माना जाता है. यह घर की हवा को साफ रखता है. इसकी हरी पत्तियां तरक्की का संकेत मानी जाती हैं. वास्तु के अनुसार इसे घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा रहता है. गलती से भी इसे घर के बाहर या उत्तर-पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए. 

बहता हुआ पानी
वास्तु शास्त्र में बहते पानी को धन के लगातार प्रवाह से जोड़ा जाता है. यही वजह है कि कई लोग घर में छोटा फव्वारा लगाते हैं.  इसे घर की उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है. ध्यान रखें कि फव्वारे का पानी हमेशा घर की तरफ बहता हुआ हो. 

सम्बंधित ख़बरें

Almirah Ka Vastu
अलमारी के ऊपर सामान! घर में आती है दरिद्रता, आज ही हटा लें ये चीजें
Money Vastu Tips
तिजोरी, पर्स और अन्न भंडार भूलकर भी न रखें खाली! पैसों की हो सकती है कमी
shubh sanket positive changes
तिजोरी भरने का इशारा! वास्तु के ये 4 संकेत बताते हैं आप होने वाले हैं मालामाल!
According to Vastu Shastra, the direction of the front door of your house is an important point in your horoscope.
शत्रु बाधा और बढ़ता कर्ज? कहीं आपके घर का प्रवेश द्वार गलत पद पर तो नहीं!
vastu shastra fridge placement
घर में कहां पर रखें फ्रिज? 1 गलती से घेर लेता है कभी ना खत्म होने वाला वास्तु दोष

लाफिंग बुद्धा और तीन टांगों वाला मेंढक
लाफिंग बुद्धा को खुशहाली और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, वहीं तीन टांगों वाला मेंढक धन खींचने से जुड़ा माना जाता है. इन्हें घर के मुख्य दरवाजे की ओर मुख करके रखना चाहिए.  इन्हें कभी भी रसोई में या जमीन पर नहीं रखें. लाफिंग बुद्धा ड्राइंग रूम के लिए सबसे सही माने जाते हैं. 

Advertisement

चावल से भरा डिब्बा
हिंदू धर्म में चावल को अन्न और समृद्धि का प्रतीक माना गया है. कहा जाता है कि जिन घरों में चावल की डिब्बी हमेशा भरी रहती है, वहां अन्न और धन की कमी नहीं होती. रसोई में चावल की डिब्बी साफ रखें . उसमें कुछ सिक्के व हल्दी की गांठ डालना शुभ माना जाता है. 

वास्तु के अनुसार, यदि आप चावल के बीच में एक लाल कपड़े में बांधकर दो चांदी के सिक्के या पीली हल्दी की एक गांठ छिपाकर रखते हैं, तो यह आपकी रसोई में 'अन्नपूर्णा' का वास होता है.  यह छोटा सा गुप्त उपाय घर से कभी बरकत कम नहीं होने देता और फिजूलखर्ची पर लगाम लगाता है. 

धातु का कछुआ
वास्तु के अनुसार धातु का कछुआ घर में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा लाता है. माना जाता है कि इससे धन रुकता है और धीरे-धीरे बढ़ता है. इसे घर की उत्तर दिशा में पानी से भरे छोटे बर्तन में रखना चाहिए. यह घर के मुखिया की उम्र और कामकाज में स्थिरता से भी जोड़ा जाता है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement