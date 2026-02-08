Vastu Tips : बंद किस्मत का ताला खोल देंगी ये चीजें! बस चावल के डिब्बे में छिपा दें ये एक वस्तु

Vastu Tips : वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र मिलता है, जिन्हें घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पैसे से जुड़ी परेशानियां धीरे-धीरे कम होने लगती हैं. माना जाता है कि जो लोग आर्थिक रूप से सफल होते हैं, उनके घर में ये चीजें आमतौर पर पाई जाती हैं. ये सिर्फ सजावट नहीं होतीं, बल्कि धन के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करती हैं. अगर इन 5 चीजों को घर में सही जगह और सही दिशा में रखा जाए, तो समय के साथ आर्थिक स्थिति में सुधार नजर आने लगता है और घर का माहौल भी पॉजिटिव बना रहता है.

मनी प्लांट

मनी प्लांट को धन बढ़ाने वाला पौधा माना जाता है. यह घर की हवा को साफ रखता है. इसकी हरी पत्तियां तरक्की का संकेत मानी जाती हैं. वास्तु के अनुसार इसे घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा रहता है. गलती से भी इसे घर के बाहर या उत्तर-पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए.

बहता हुआ पानी

वास्तु शास्त्र में बहते पानी को धन के लगातार प्रवाह से जोड़ा जाता है. यही वजह है कि कई लोग घर में छोटा फव्वारा लगाते हैं. इसे घर की उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है. ध्यान रखें कि फव्वारे का पानी हमेशा घर की तरफ बहता हुआ हो.

लाफिंग बुद्धा और तीन टांगों वाला मेंढक

लाफिंग बुद्धा को खुशहाली और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, वहीं तीन टांगों वाला मेंढक धन खींचने से जुड़ा माना जाता है. इन्हें घर के मुख्य दरवाजे की ओर मुख करके रखना चाहिए. इन्हें कभी भी रसोई में या जमीन पर नहीं रखें. लाफिंग बुद्धा ड्राइंग रूम के लिए सबसे सही माने जाते हैं.

चावल से भरा डिब्बा

हिंदू धर्म में चावल को अन्न और समृद्धि का प्रतीक माना गया है. कहा जाता है कि जिन घरों में चावल की डिब्बी हमेशा भरी रहती है, वहां अन्न और धन की कमी नहीं होती. रसोई में चावल की डिब्बी साफ रखें . उसमें कुछ सिक्के व हल्दी की गांठ डालना शुभ माना जाता है.

वास्तु के अनुसार, यदि आप चावल के बीच में एक लाल कपड़े में बांधकर दो चांदी के सिक्के या पीली हल्दी की एक गांठ छिपाकर रखते हैं, तो यह आपकी रसोई में 'अन्नपूर्णा' का वास होता है. यह छोटा सा गुप्त उपाय घर से कभी बरकत कम नहीं होने देता और फिजूलखर्ची पर लगाम लगाता है.

धातु का कछुआ

वास्तु के अनुसार धातु का कछुआ घर में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा लाता है. माना जाता है कि इससे धन रुकता है और धीरे-धीरे बढ़ता है. इसे घर की उत्तर दिशा में पानी से भरे छोटे बर्तन में रखना चाहिए. यह घर के मुखिया की उम्र और कामकाज में स्थिरता से भी जोड़ा जाता है.



