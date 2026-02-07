Vastu Tips: अलमारी पर रखा सामान देता है घर में कंगाली को न्योता! आज ही हटाएं ये चीजें

Almari Vastu : अलमारी हमारे घर का एक ऐसा फर्नीचर है जो केवल सामान रखने का साधन नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा और सुख-समृद्धि का प्रतीक भी है. इसे हम कपड़े, धन और कीमती सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर जगह की कमी या सुविधा के कारण इसके ऊपर किताबें, पुराने कपड़े, डिब्बे और अनावश्यक सामान रख देते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार यह आदत घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करती है और धीरे-धीरे कई तरह की परेशानियों को जन्म देती है.

और पढ़ें

घर के माहौल पर पड़ता है असर

जब अलमारी का ऊपरी हिस्सा भारी और अव्यवस्थित हो जाता है, तो यह घर के माहौल को बोझिल बना देता है. घर में रहने वाले लोग अक्सर बेचैनी, तनाव और निर्णय लेने में उलझन महसूस करते हैं. इसका असर केवल मानसिक स्तर पर ही नहीं होता, बल्कि स्वास्थ्य पर भी पड़ता है. ऐसे घरों में छोटी-मोटी बीमारियां लगातार बनी रहती हैं. घर के मुखिया सहित सभी सदस्यों की दिनचर्या प्रभावित होती है. साथ ही, यह आदत धन के प्रवाह में भी बाधा डालती है. घर में पैसे तो आते हैं, लेकिन वे टिकते नहीं और अनावश्यक खर्च बढ़ जाते हैं. वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि इस तरह की अव्यवस्था माता लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकती है, जिससे घर की समृद्धि धीमी पड़ जाती है.

Advertisement

दोष का ऐसे करें सुधार

इस दोष को सुधारना अपेक्षाकृत आसान है. सबसे पहले, अलमारी के ऊपरी हिस्से से सभी अनावश्यक और पुराने सामान को हटा दें. जिन चीजों का अब इस्तेमाल नहीं होता, उन्हें घर से बाहर निकाल दें या किसी व्यवस्थित स्थान पर रखें. इसके बाद अलमारी के ऊपर केवल हल्की और काम आने वाली चीजें ही रखें. आप वहां छोटे पौधे रख सकते हैं, तांबे का लोटा पानी भरकर रख सकते हैं, या हल्की खुशबू के लिए अगरबत्ती, सुगंधित कपड़ा या एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र का उपयोग कर सकते हैं. इस तरह अलमारी का ऊपरी हिस्सा साफ, हल्का और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा.

अलमारी के ऊपर हल्कापन और व्यवस्था केवल सजावट का मामला नहीं है. यह घर में मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखने का एक तरीका है. जब आप नियमित रूप से इसे साफ और व्यवस्थित रखते हैं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, घर के सदस्य मानसिक रूप से ताजगी और उत्साह महसूस करते हैं. जीवन की छोटी-छोटी परेशानियां कम होती हैं.

---- समाप्त ----