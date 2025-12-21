scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vastu Shastra: खाना खाते समय ना करें वास्तु से जुड़ी ये गलतियां, खिंची चली आती है परेशानियां

Vastu Shastra: खाना खाते समय की गई छोटी-छोटी गलतियां भी वास्तु के अनुसार बड़ी परेशानियों को बुला सकती हैं. भोजन करते वक्त गलत दिशा में बैठना, मोबाइल या टीवी देखते हुए खाना, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है.

Advertisement
X
रसोईघर और खाने की थाली से जुड़े वास्तु नियम का रखें ध्यान. (Photo- Pixabay)
रसोईघर और खाने की थाली से जुड़े वास्तु नियम का रखें ध्यान. (Photo- Pixabay)

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र में रसोईघर और भोजन करने के तरीकों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. कहा जाता है कि सही जगह पर खाना बनाना और सही दिशा में खाना खाने से घर में सुख-शांति बनी रहती है. अगर इन बातों का ध्यान न रखा जाए, तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, जिससे सेहत खराब होना, पैसों की परेशानी, आपसी झगड़े और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए रसोईघर और खाने की थाली से जुड़े कुछ आसान वास्तु नियम जानना जरूरी है.

रसोईघर की सही दिशा
वास्तु के अनुसार रसोईघर घर के दक्षिण-पूर्व यानी आग्नेय कोण में होना सबसे अच्छा माना जाता है. यह अग्नि तत्व की दिशा है, इसलिए यहां बना भोजन शुभ और ऊर्जा से भरपूर होता है. खाना बनाते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, इससे भोजन में सकारात्मक ऊर्जा आती है. अगर रसोई उत्तर-पूर्व दिशा में हो तो भी ठीक माना जाता है, लेकिन दक्षिण-पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा में रसोई बनाना शुभ नहीं होता.

खाना खाने की सही दिशा
खाना खाते समय भी दिशा का खास महत्व होता है. भोजन करने के लिए बैठते समय मुंह पूर्व दिशा की ओर रखना सबसे अच्छा होता है. इससे शरीर को सूर्य की ऊर्जा मिलती है और दिमाग तेज रहता है. उत्तर दिशा में मुंह करके खाना खाने से भी अच्छे फल मिलते हैं, क्योंकि यह कुबेर की दिशा मानी जाती है.दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए. पश्चिम दिशा में मुंह करके खाना खा सकते हैं इससे सामान्य लाभ मिलता है.

सम्बंधित ख़बरें

ways to get money
घर में पड़ी ये चीजें रोकती हैं तरक्की, नए साल से पहले कर दें इन्हें बाहर
Tulsi Vastu Tips
तुलसी पूजा में ना करें ये गलतियां, वरना नहीं मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद
गलत दिशा में लगी घड़ी बन सकती है मुसीबत.
इस दिशा में लगी घड़ी घर में ला सकती है आर्थिक तंगी, जानें वास्तु के नियम
bathing vastu tips
नहाने के पानी में जरूर मिलाएं ये 5 चीजें, झट से बदल जाएगी आपकी किस्मत!
धन प्राप्ति के उपाय. (Photo: Pixabay)
घर में रखी ये एक चीज बना सकती है अमीर! बेवजह के खर्चों पर तुंरत लगेगी लगाम
Advertisement

खाने की थाली से जुड़े नियम
थाली में खाना परोसते समय सबसे पहले रोटी या चावल रखें. इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. नमक थाली के दाहिने हिस्से में और अचार बाईं ओर रखें.  खाने के लिए स्टील या कांसे की थाली का इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है. 

खाना हमेशा शांत मन से खाएं. खाते समय टीवी देखने या मोबाइल चलाने से बचें, क्योंकि इससे भोजन की अच्छी ऊर्जा कम हो जाती है.  बचा हुआ खाना कभी फेंके नहीं, बल्कि पक्षियों या जरूरतमंदों को दे दें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement