Vastu Tips for Money Plant: मनी प्लांट में डालें रसोई की ये 1 चीज, दूर होगी आर्थिक तंगी!

Vastu Tips for Money Plant: घर की बालकनी या बगीचे में लगाए गए पौधे न केवल घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि वातावरण को ताजगी और सुकून भी देते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ पौधे खास तौर से सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आकर्षित करते हैं. इनमें मनी प्लांट सबसे प्रमुख है. सही दिशा और विधि से लगाया गया मनी प्लांट घर में आर्थिक स्थिरता और तरक्की लाने में मदद करता है.

मनी प्लांट से बढ़ती है सकारात्मक ऊर्जा

वास्तु के अनुसार मनी प्लांट घर में सुख-शांति और धन का प्रतीक है. यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक वातावरण पैदा करता है. ऐसी मान्यता है कि जिस घर में मनी प्लांट स्वस्थ और हरा-भरा रहता है, वहां पैसों की तंगी कम होती है.

मिट्टी में दूध डालें

मनी प्लांट की मिट्टी में थोड़ी मात्रा में दूध मिलाना शुभ माना जाता है. दूध सात्विकता और समृद्धि का प्रतीक है. इससे पौधा तेजी से बढ़ता है और घर में आर्थिक स्थिरता आती है. साथ ही यह उपाय कर्ज से राहत दिलाने और घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने में सहायक होता है.

मिट्टी में चीनी

मिट्टी में थोड़ी चीनी डालने से मनी प्लांट और भी तेजी से बढ़ता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, चीनी घर में मिठास और धन वृद्धि का संकेत देती है. यह उपाय घर का वातावरण सौम्य बनाता है, धन हानि को रोकता है और राहु दोष के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है.

लाल कलावा बांधें

मनी प्लांट के पौधे पर लाल कलावा बांधना भी लाभकारी माना गया है. इससे पौधे की ऊर्जा अधिक शुभ बनती है और घर में धन का स्थायी प्रवाह बना रहता है. यह सरल उपाय घर में सुख-शांति और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करता है.

सफेद मणियां या क्रिस्टल रखें – मनी प्लांट के पास छोटी सफेद मणियां या क्रिस्टल रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है.

उत्तर या पूर्व दिशा में रखें – मनी प्लांट को घर की उत्तर या पूर्व दिशा में रखें. यह दिशा धन और समृद्धि के लिए सबसे शुभ मानी गई है.

