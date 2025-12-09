scorecardresearch
 
Tulsi Vastu Upay: नए साल के पहले दिन करें तुलसी से जुड़ा ये एक उपाय, पूरे वर्ष मिलेगी तरक्की

Tulsi Vastu Upay: नए साल 2026 की शुरुआत शुभ बनाने के लिए तुलसी की पूजा और उपाय करें. तुलसी पर पीला-लाल धागा बांधें, दूध और श्रृंगार चढ़ाएं, और घी का चौमुखी दीपक जरूर जलाएं. ये उपाय माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दिलाते हैं, दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ाते हैं और पूरे वर्ष घर में सुख-समृद्धि बनाए रखते हैं.

नए साल 2026 के पहले दिन करें तुलसी से जुड़े ये उपाय (Photo: ITG)
नए साल 2026 के पहले दिन करें तुलसी से जुड़े ये उपाय (Photo: ITG)

Tulsi Vastu Upay: हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पूजनीय और पवित्र माना जाता है. कहते हैं कि इनकी रोजाना पूजा-उपासना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं. माता तुलसी की कृपा भी बनी रहती है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, माता तुलसी को मां लक्ष्मी का रूप और भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी का पौधा घर में लगाने से वातावरण शुद्ध और सकारात्मक रहता है. 

पंचांग के अनुसार, नए साल की शुरुआत में कुछ ही दिनों का समय रह गया है. ज्योतिषियों के अनुसार, अगर नए साल के पहले दिन तुलसी की पूजा या उससे जुड़े को कोई खास उपाय किए जाएं तो बहुत ही लाभकारी माना जाता है. आइए जानते हैं कि नए साल 2026 के पहले दिन तुलसी से जुड़े कौन से उपाय या तुलसी को क्या अर्पित करना चाहिए. 

पीला धागा

नए साल का पहला दिन बहुत ही शुभ होता है. इसलिए इस दिन तुलसी पर पीला धागा बांधना चाहिए. कहते हैं कि पीला धागा बांधने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते है. धागा बांधते समय तुलसी चालीसा का जाप जरूर करना चाहिए. इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी और श्रीहरि की कृपा पूरे वर्ष जातक पर बनी रहेगी. 

दूध

नए साल के पहले दिन तुलसी को दूध या पंचामृत जरूर अर्पित करें. अर्पित करते समय  माता तुलसी के मंत्रों का जाप करें और अपनी अधूरी इच्छाओं के लिए मां लक्ष्मी और श्रीहरि से प्रार्थना जरूर करें. 

लाल धागा

इस दिन तुलसी में लाल धागा जरूर बांधें. शास्त्रों के अनुसार, तुलसी में लाल धागा बांधना शास्त्रीय रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है. इसके साथ ही तुलसी पर कलावा या रक्षा सूत्र चढ़ाना भी अत्यंत फलदायी माना गया है.

श्रृंगार का सामान

तुलसी माता को सुहाग का श्रृंगार अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है. मान्यता है कि अगर चूड़ियां, चुनरी, सिंदूर या सुहाग की अन्य सामग्री तुलसी को अर्पित की जाए तो दांपत्य जीवन में प्रेम, सामंजस्य और स्थिरता बनी रहती है. इस एक उपाय को करने से वैवाहिक संबंधों में आने वाली रुकावटों को दूर हो जाती हैं. 

जलाएं दीपक

नए साल के पहले दिन तुलसी के पास घी का चौमुखी दीपक जरूर जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है. ऐसा करने से घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है. इसके अलावा, तुलसी के समीप दीपक प्रज्जवलित करने से परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है.

---- समाप्त ----
